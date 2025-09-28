El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid Carlos Espeso

Valladolid

La falta de educación sexual lleva a los jóvenes a una menor percepción del riesgo al mantener relaciones

Desde la Asociación de Atención Pediátrica de Castilla y León apuestan por un «trabajo en equipo entre docentes, familias y sanitarios» para abordar el tema

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:15

«Tenemos que trabajar con los niños y no podemos permitir que su escuela de sexualidad sea la pornografía porque eso puede tener consecuencias claras ... como comportamientos anómalos en las relaciones sexuales posteriores», asegura María Teresa Martínez, presidenta de la Asociación de Atención Pediátrica de Castilla y León. Considera que «todos debemos estar ahí» para trabajar con los menores la necesidad de comunicación que tienen respecto al sexo. «Familias, docentes, sanitarios... tiene que ser un trabajo en equipo y se está empezando a hablar de ello, pero queda mucho por hacer y no podemos sorprendernos después de que los niños con 10 años accedan al porno si antes no hemos creado esa base de confianza y comunicación con ellos», argumenta.

