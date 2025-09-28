La falta de educación sexual lleva a los jóvenes a una menor percepción del riesgo al mantener relaciones

«Tenemos que trabajar con los niños y no podemos permitir que su escuela de sexualidad sea la pornografía porque eso puede tener consecuencias claras ... como comportamientos anómalos en las relaciones sexuales posteriores», asegura María Teresa Martínez, presidenta de la Asociación de Atención Pediátrica de Castilla y León. Considera que «todos debemos estar ahí» para trabajar con los menores la necesidad de comunicación que tienen respecto al sexo. «Familias, docentes, sanitarios... tiene que ser un trabajo en equipo y se está empezando a hablar de ello, pero queda mucho por hacer y no podemos sorprendernos después de que los niños con 10 años accedan al porno si antes no hemos creado esa base de confianza y comunicación con ellos», argumenta.

En el mismo sentido, en el que «aún queda mucho por hacer» trabajan desde Dialogasex, una asociación que persigue una educación sexual integral desde los derechos sexuales y reproductivos y con perspectiva de género. «La pornografía es solo la punta del iceberg, existe una influencia muy fuerte de redes sociales, medios de comunicación, música, campañas publicitarias, influencers... que genera esa presión sobre los menores», explica la sexóloga y socióloga en educación sexual, Lara Herrero.

Actuar desde el principio

Trabaja con los jóvenes, desde primaria a bachillerato con contenidos en función de la edad y lo que más notan es la falta de educación en las aulas. Esa escasez o falta de conocimiento sobre la sexualidad está generando, según Herrero, «una menor percepción del riesgo en las relaciones sexuales ahora que en comparación con años anteriores». Lo que explicaría el aumento preocupante de las infecciones de transmisión sexual entre los más jóvenes.

«Muchas veces nos llaman para que vayamos a las aulas por casos de sextorsión, trastornos de autoimagen, embarazo no planificado, casos de violencia de género o enfermedades de transmisión genital y acudimos bajo esa premisa de lo urgente pero nuestro objetivo ideal es el de poder atajar todo esto antes», admite.

«Muchas veces se mueren de la vergüenza al expresarse en este tema o no saben consensuar con su pareja qué métodos usar, o qué límites no quieren traspasar y para romper esos tabúes es tan determinante la educación sexual en edades tempranas», finaliza.