Una investigación concluye que los adolescentes querrían hablar más de sexualidad en familia

La educación sexual con chavales adolescentes ha evolucionado del concepto de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual y la importancia del uso del ... preservativo, mensaje que está hoy más vigente que antes porque los diagnósticos de patologías como la sífilis, gonorrea o clamidia crecen en las consultas, a ampliar el enfoque a cuestiones como la autoestima, los nuevos términos sexuales y conceptos ligados al colectivo LGTBIAQ+ (personas cisgénero, transgénero, asexuales, pansexuales...), el consentimiento y el respeto o la influencia de la pornografía. Todo ello es parte del trabajo de investigación en el que ha estado inmersa durante seis años Mónica Viñas Hernández, matrona que ha completado una tesis de doctorado titulada 'Educación sexual para familias de adolescentes'. Un camino que ha culminado con una herramienta de formación para padres y profesores gratuita y con seis sesiones que se pueden desarrollar fácilmente desde un teléfono o un ordenador. El trabajo de investigación le ha servido para doctorarse en la Universidad de Valladolid.

«Con independencia de los valores que haya en una familia siempre es mejor hablar del tema a que sea algo tabú en casa» Mónica Viñas Hernández Autora de la tesis doctoral 'Educación sexual para familias de adolescentes'

«He obtenido conclusiones que me parecen alentadoras, porque he encontrado que los alumnos tienen interés en que sus profesores, sus familias y las redes sociales que frecuentan, les puedan servir para construir mejores relaciones, para tener una mejor relación con la sexualidad propia, para ese descubrimiento que se da en la adolescencia sobre el tema. Me llamó mucho la atención el papel que tenían las madres, me salían como la segunda fuente más importante declarada después de Internet y eso me decidió a trabajar con las familias», expone Mónica Viñas. En los cursos de formación y escuelas de padres sobre estos temas hay también brecha de género: asisten más madres que padres.

Ampliar Mónica Viñas Hernández, en dependencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. José C. Castillo

Del trabajo de campo de encuestas a chavales de 10 a 19 años que recogió entre 2021 y 2023 y el análisis posterior salió esa herramienta que forma para poder conversar de sexualidad en casa (a la que se puede acceder en https://view.genially.com/65f71f9a0ca4f800143ca553/learning-experience-didactic-unit-proyecto-eps-educacion-sexual-para-familias).

«Cuando hablamos de sexualidad, una parte es el sexo, las relaciones íntimas, pero una muy pequeña comparada con la orientación sexual, la expresión corporal, el autoconocimiento, las relaciones con los demás... La sexualidad es mucho más que eso. El sexo va a ser una parte que por supuesto hay que contar, hay que seguir hablando de infecciones, de embarazos no deseados, pero se va a hablar de mucho más, de autoestima, de los cambios corporales, de las relaciones con los demás, de cómo se siente uno mismo, reciben mucho mejor el tema y entienden que cuando hablamos de sexualidad es mucho más», subraya la autora del trabajo de investigación, matrona de formación y actualmente enfermera de quirófano en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Las sesiones de formación abarcan definiciones, pequeños vídeos, casos prácticos, propuestas de preguntas para abrir debate, opciones entre cuestiones falsas o verdaderas y herramientas como las fotopalabras que invitan a la reflexión y a la conversación. «Mi objetivo es que cada familia, con sus propios valores, transmitan a sus hijos habilidades relacionales y conocimientos y competencias en sexualidad», apunta la autora del proyecto, que subraya que «con independencia de las ideas que haya en una familia siempre es mejor que saquen el tema y que sus hijos e hijas sepan que opinión tienen y explicarse que la opción de dejar la sexualidad como un tabú que no se trata en casa».

El porno y los menores

En el trabajo de investigación ha salido el acceso al porno entre los menores y la preocupación que genera entre padres y profesores. «Tenemos datos de que se accede muy pronto y un pequeño porcentaje de adolescentes lo hace, de forma preocupante, con un frecuencia alta, pero no es lo común. De lo que declaran en las encuestas he podido interpretar que no entienden que cuando ven pornografía sea para educarse en sexualidad, aunque inevitablemente va a moldear y a influir en cómo viven la sexualidad», asegura Mónica Viñas. La autora de la tesis de investigación encuentra en este hecho, que los adolescentes que reconocen haber visto porno entiendan que no es fuente de educación sexual, «una fisura» para abordar el tema de la pornografía e intentar poner coto al efecto que causa la facilidad de acceso a unos contenidos que no muestran una realidad y con alto nivel de misoginia, hipersexualización y violencia.

La herramienta de formación ofrece también un abanico de redes sociales y sitios web que comparten contenidos de educación sexual que pueden servir de apoyo a padres y adolescentes y que son garantía de acceso a información rigurosa, potable en este ámbito. Existe un test previo y uno posterior, al culminar, las seis sesiones que le sirven a la autora de la tesis para reforzar la investigación. «Me pueden hacer llegar cualquier aportación, sugerencia o duda», concluye.