Mantería recupera dos edificios históricos para 21 apartamentos turísticos y una amplia cafetería

La calle Mantería acaba de decir adiós a los andamios que cubrían desde hace dos años las fachadas catalogadas de dos de sus ocho edificios ... históricos, como son los colindantes de los números 29 y 31, que en su día acogieron el local de calzados La Fábrica, para volver a lucir sus característicos ladrillos rojos y anticipar su inminente regreso a la vida. Y no será para albergar viviendas como se anunció inicialmente. Así, los propietarios de los dos bloques, con vuelta a un tercero con acceso por José María Lacort, han unido los tres para habilitar su interior como un único alojamiento turístico con 21 apartamentos. Y su bajo, además, acoge un único local de más de trescientos metros cuadrados en el que trabajan ya los obreros para reconvertirlo en una de las cafeterías más grandes de la calle y el quinto negocio de hostelería de esta gran arteria comercial de la capital.

La rehabilitación de los tres inmuebles, ahora unidos en uno solo, de Mantería (29 y 31) y José María Lacort (36) afrontan ahora la recta final de unos trabajos que comenzaron en febrero de 2023, un mes después de que los propietarios recibieran la primera licencia municipal para ejecutar la mitad del proyecto (del 29 de Mantería y de la parte posterior de José María Lacort), que después (en abril de 2024) se ampliaría y modificaría al adquirir también el inmueble del 31.

Los primeros andamios, en el primer inmueble de Mantería y en la cara posterior de José María Lacort, se colocaron entonces para sujetar la fachada; algo que se ampliaría poco tiempo después al vecino número 31. Para entonces las viviendas del 29 llevaban vacías quince años y los inquilinos de sus cuatro bajos comerciales (ahora reconvertidos en uno solo para albergar una amplísima cafetería) los habían ido abandonado de manera sucesiva entre los años 2015, cuando cerró el más veterano de sus inquilinos, como era la tienda de calzados La Fábrica, y 2018, cuando hizo lo propio Modas Sara (en su caso para mudarse a otro local). Y posteriormente se desalojaría el bloque del 31 y cerraron el bar (Mantería 31) y la tienda de móviles que ocupaban sus bajos. Por detrás, en el tercer bloque del lado del 36 de José María Lacort, sus vecinos y el bar que albergaba su único bajo comercial (el Lisboa) lo habían abandonado también tres lustros antes del inicio de las obras.

El establecimiento hostelero, vinculado a una cadena, ocupará 314 metros cuadrados en el bajo que acogió, entre otros, calzados La Fábrica

Ya en 2017 hubo un primer proyecto para recuperar dos de los edificios y transformarlos en viviendas. Pero no cuajó. Hubo que esperar a 2023 para que se anunciara e iniciaran las obras en dos los tres inmuebles, por entonces, para transformarlos en trece viviendas destinadas a su venta. Y en 2024, el 30 de abril, los propietarios (un grupo inversor a través de la promotora Guía Valladolid) ampliaron el proyecto para proceder al vaciado completo, conservando las fachadas catalogadas de ladrillo caravista, también del tercer inmueble (el del 31 de Mantería) y habilitar en su interior 21 viviendas de diferentes tipologías sin definir aún su destino final. Esto último se decidió posteriormente. Y así lo confirman ahora los promotores. El conjunto residencial acogerá un unico alojamiento turístico «de lujo» con esas 21 estancias, de una o dos habitaciones de entre 40 y 60 metros cuadrados, y un sótano con capacidad para veinte plazas de aparcamiento con acceso por José María Lacort.

La entrada principal la tendrá el futuro negocio hotelero por el número 29 de Mantería, aunque contará con un acceso por el 36 de José María Lacort, cuya apertura se prevé «para el primer trimestre del año que viene» y que contará con «la máxima categoría de tres llaves, el equivalente a cinco estrellas, del sector». El negocio lucirá el nombre de apartamentos 'Mantería & Lacort' y ofrecerá esos 21 apartamentos turísticos repartidos entre sus dos plantas y un tercero bajo cubierta.

Ampliar Cara posterior del edificio 'Mantería & Lacort', con entrada por la segunda calle. J. S.

Los operarios retiraron a comienzos de la presente semana los andamios que aún cubrían la fachada catalogada, y que ocupaban parcialmente la transitada acera de Mantería, de los números 29 y 31 y dejaron al descubierto su imponente frontal de ladrillo rojo. Por detrás se habían retirado con anterioridad también los andamios y la cara posterior de este complejo turístico muestra su cara más singular, con su bajo y la primera planta conservando la fachada de ladrillo y la segunda, ligeramente elevada, muestra un llamativo mirador de madera con amplios ventanales adosado, cuyo interior albergará tres dúplex (del segundo piso al tercero bajo cubierta). Los bajos del lado de José María Lacort, donde se encuentra la entrada al garaje, acogerán a su vez dos apartamentos a pie de calle sin reservar espacio para locales comerciales.

Y por delante, en Mantería, se conservará un único local diáfano, de 314 metros cuadrados y 34 de fachada, que ya está alquilado y en el que trabajan los operarios para transformarlo en una amplia cafetería, especializada en desayunos, vinculada a la misma cadena que ya tiene un Granier (panadería y cafetería) casi enfrente, en el número 36, que baraja abrir este negocio de manera independiente, si bien aún se desconoce si finalmente mantendrá o no los dos locales. Los trabajadores de Granier, al ser preguntados por una posible mudanza, desconocían ayer esta posibilidad y apuntaron a que mantiene su actividad con «normalidad».

Ampliar Exterior de Granier, en el número 36 de Mantería. J. S.

El futuro negocio hostelero sería, si no hay novedad, el quinto y de los más grandes por superficie de los existentes en la actualidad en la calle Mantería, una arteria eminentemente comercial, que cuenta con cerca de ochenta locales, con solo cinco de ellos cerrados en busca de inquilinos y un sexto, el que ocupaba la veterana tienda de moda Merkurio, que cerrará sus puertas a mediados de diciembre después de 56 años en activo, ya alquilado para un nuevo negocio. El listado de cafeterías de Mantería, a la espera de que se desvele el nombre del que ocupará los bajos de los números 29 y 31, lo conforman Degustación Mantería (número 1), Café Mantería (número 26), Maro Valles (número 11) y Granier (número 36). Las dos primeros ocupan pequeños locales y las dos últimos cuentan con superficies más amplias. Más de trescientos metros tendrá la futura cafetería del bautizado como edificio (léase apartamentos turísticos) 'Mantería & Lacort'.

La rehabilitación de este amplio complejo inmobiliario, situado justo enfrente de la plaza de San Andrés, del lado más próximo a la Cruz Verde, está llamado a revitalizar y dar más vida aún, si cabe, a esta veterana arteria comercial del centro de la capital, que recuperará así a principios del año que viene dos de sus ocho fachadas catalogadas, cuya construcción se remonta al primer tercio del siglo XX. Las otras se encuentran en los números 13, 17 y 27 y 35, del lado de los pares, y en el 10 y el 12.

Iluminación singular

Los ocho inmuebles de ladrillo rojo, al igual que el abandonado cine Mantería, cuentan, además, con una iluminación singular en sus fachadas, que fue colocada durante la reciente renovación de las luminarias de la calle Mantería, llevada a cabo el pasado marzo, cuando se colgaron las singulares farolas con forma de gota de cristal sobre su calzada peatonal y se renovó el mobiliario urbano (bancos y jardineras).

En el caso de sus inmuebles más singulares se colocaron luminarias específicas para realzar sus fachadas catalogadas. Dicho focos, y las guirnaldas de luces con medio millar de luces led en su interior, se encendieron el pasado 14 de marzo para rematar el lavado de cara a esta arteria comercial que se cerró al tráfico en 1987 y que se peatonalizó por completo un año después con su firme adoquinado.