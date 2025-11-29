El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Exterior del edificio de los números 29 y 31 de la calle Mantería del que acaban de retirar los andamios. J. Sanz

Valladolid

Mantería recupera dos edificios históricos para 21 apartamentos turísticos y una amplia cafetería

La retirada de los andamios de los números 29 y 31, con vuelta a José María Lacort, anticipa la apertura de los negocios para principios de 2026

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:14

Comenta

La calle Mantería acaba de decir adiós a los andamios que cubrían desde hace dos años las fachadas catalogadas de dos de sus ocho edificios ... históricos, como son los colindantes de los números 29 y 31, que en su día acogieron el local de calzados La Fábrica, para volver a lucir sus característicos ladrillos rojos y anticipar su inminente regreso a la vida. Y no será para albergar viviendas como se anunció inicialmente. Así, los propietarios de los dos bloques, con vuelta a un tercero con acceso por José María Lacort, han unido los tres para habilitar su interior como un único alojamiento turístico con 21 apartamentos. Y su bajo, además, acoge un único local de más de trescientos metros cuadrados en el que trabajan ya los obreros para reconvertirlo en una de las cafeterías más grandes de la calle y el quinto negocio de hostelería de esta gran arteria comercial de la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  3. 3 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  4. 4 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  5. 5 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota
  6. 6

    La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero
  7. 7

    El restaurante La Maruquesa reabre sus puertas junto al Canal de Castilla un año después del incendio
  8. 8

    ¿Qué pasó con el implante coclear que perdió Julia?: La familia de la niña pide ayuda al hospital
  9. 9

    Del campo al paraíso familiar llamado El Peral: «El barrio tiene mucho futuro»
  10. 10 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mantería recupera dos edificios históricos para 21 apartamentos turísticos y una amplia cafetería

Mantería recupera dos edificios históricos para 21 apartamentos turísticos y una amplia cafetería