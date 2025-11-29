Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros

«En agosto, sí, el día 11», concretan las trabajadoras de la óptica que ocupa desde hace un decenio uno de los dos locales del ... casi centenario inmueble catalogado del número 17 de la calle Mantería en alusión al cartel que anuncia sobre su local, en los balcones de la primera planta, que el edificio completo está en venta. Y lo está. Por el módico precio de 1.550.000 de euros.

Así lo anuncia una inmobiliaria (A&M) en su portal web, donde aclara que el edificio, que cuenta con una superficie útil de 712 metros cuadrados, está a reformar y concreta que cuenta con dos locales en la planta baja: uno de 77 metros cuadrados vacío (allí estuvo Ibiza Piel y antes Rebelde); y el otro, de 163 metros, que ocupó hasta 2015 la histórica tienda de calzados Alfonso, «con rentabilidad al estar instalado en él una multinacional». Esta última es Multiópticas, que abrió allí poco después del cierre del citado comercio. «Nosotras seguimos trabajando con normalidad y con contrato en vigor», aclaran sus empleadas.

Sus bajos acogieron hasta 2015 a Calzados Alfonso y su parte posterior, con entrada por José María Lacort, se demolió en 2023 para construir una residencia de mayores

El inmueble, cuya fachada de ladrillo rojo caravista, fue construido en 1930 y en su día contaba con su portal por la parte posterior, por el número 18 de la calle José María Lacort. Sus bajos, del lado de Mantería, albergaron durante lustros los citados comercios de Alfonso (el actual Multiópticas) y Rebelde (sustituido después por Ibiza Piel hasta su reciente mudanza). Fue a raíz del cierre de la tienda de calzados cuando el inmueble, que ya estaba deshabitado por entonces, se dividió en dos y se habilitó una entrada entre sus dos locales comerciales. Y la parte porterior, donde estaba su antiguo portal, en el 18 de José María Lacort, se demolió a partir de 2023 y este mismo año ha abierto allí sus puertas en un edificio de nueva planta una residencia de mayores (Lacort), adosada a las existente centro geriátrico (número 20) del mismo nombre.

El caso es que el histórico edificio del número 17, ya completamente desligado de su parte posterior, luce desde agosto el cartel de 'se vende'. Su interior, llamado a ser completamente reformado después de lustros deshabitado, está distribuido en tres plantas (dos alturas y un bajo cubierta), que rondan los 150 metros cuadrados y que albergan cada una dos viviendas de entre 56 y 79 metros.

La propia inmobiliaria informa a los posibles compradores del edificio de que sus viviendas «ofrecen un gran potencial para ser rehabilitadas con la posibilidad de personalizar los espacios al gusto de los futuros compradores», bien sea para un uso residencial o profesional, y destaca que se encuentra situado en una calle «de alto tránsito peatonal y comercial».

Su fachada de ladrillo rojo, sea cual fuere su futuro uso, deberá conservarse al ser una de las ocho de este mismo material, y de la misma época de construcción (primer tercio del siglo XX), que están catalogadas en la calle Mantería. Las otras siete se encuentran en los números 10 y 12 y, del mismo lado de los impares, en el 13, el 27, el 29 y el 31 (estos dos portales acaban de unirse y ser rehabilitados para acoger un bloque de 21 apartamentos turísticos y una cafetería) y el 35. En el caso del número 17, el inmueble está situado en el tramo medio de la vía, más próximo a la plaza de España, cerca del cruce con Simón Aranda.