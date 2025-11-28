Manifestación de apoyo a los a dos abogados al borde de la inhabilitación por hacer huelga

Bajo el lema 'Sin abogados de oficio no hay justicia gratuita, por un turno de oficio digno', una treintena de personas ha salido este viernes ... a la calle para mostrar su apoyo a los letrados David Lázaro y Roberto Hernández, que están al borde de la inhabilitación por ejercer, como trabajadores del turno de oficio, su derecho a la huelga.

Convocados por el sindicato Venia, la manifestación ha comenzado pasadas las 13:00 horas desde la puerta del Colegio de la Abogacía y ha llegado hasta la puerta de los juzgados de Angustias, donde se ha leído un manifiesto de apoyo a los dos abogados para, posteriormente, regresar al punto de partida.

La decisión de salir a la calle llega después de que el letrado David Lázaro recibiera la notificación de que será inhabilitado durante 32 días (16 días por cada infracción) y no podrá prestar el servicio de oficio durante un año (seis meses por cada infracción) por las incomparecencias en sede judicial, entre otros aspectos, al estar de huelga para reivindicar el turno de oficio.

La primera de las sanciones se centra en una ausencia ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Valladolid, según refleja el expediente disciplinario contra Lázaro. Apuntaba el Colegio de Abogados que Lázaro, además, justificó la finalización de un procedimiento por lo que cobró por ese asunto 36,45 euros, a pesar de que «continuaba la tramitación».

De hecho, la sanción lo recoge en dos epígrafes: «No haber atendido debidamente el asunto que le fue encomendado y para el que había sido designado por el turno de oficio, al no comparecer en la fecha en que se señaló la vista (25 de marzo de 2025), sin comunicar causa alguna que motivara su ausencia» y «comunicar a través de la plataforma correspondiente, sin aportar la documentación justificativa (pues no existía) la finalización de un turno aún en tramitación y percibiendo los emolumentos correspondientes».

«Nos tocan a uno, nos tocan a todos»

Ante esas dos «irregularidades», la sanción se establece en 32 días de suspensión del ejercicio de la abogacía y la inhabilitación por un tiempo de un año del turno de oficio para David Lázaro, que precisamente fue candidato para ser el decano del Colegio de Abogados (ICAVA). Ante el cobro de esos 36,45 euros por la finalización del procedimiento, Lázaro siempre ha defendido que «en ningún momento he afirmado ni comunicado que el proceso haya terminado, sino exclusivamente el cese de mi intervención como letrado en esos autos. Si no había aportado resolución es porque se trataba de una resolución 'in voce' que la plataforma no me permitía subir».

Con Roberto Hernández, las ausencias en sedes judiciales por estar en huelga van por el camino penal y, en su caso, la inhabilitación va por otros cauces y ha tenido que declarar en varias ocasiones ante el juez. Por ejemplo, ya lo hizo el pasado mes de mayo ante el titular de Instrucción 6 y la causa se archivó, si bien la Fiscalía recurrió y ahora tendrá que ser la Audiencia la que resuelva.

Ante esa tesitura, el sindicato Venia decidió no quedarse de brazos cruzados y respaldar en la calle a los dos letrados. «¿Os imagináis que en pleno siglo XXI se pueda negar el derecho a la huelga? Si tocan a uno, nos tocan a todos. Todos somos David y Roberto», afirmaban en un comunicado.