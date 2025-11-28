El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación para apoyar a los letrados del turno de oficio David Lázaro y Roberto Hernández.

Ver 12 fotos
Manifestación para apoyar a los letrados del turno de oficio David Lázaro y Roberto Hernández. Carlos Espeso

Valladolid

Manifestación de apoyo a los a dos abogados al borde de la inhabilitación por hacer huelga

David Lázaro será inhabilitado durante 32 días y no podrá prestar el servicio de oficio durante un año mientras que las ausencias judiciales de Roberto Hernández van por el camino penal

E. N.

E. N.

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

Bajo el lema 'Sin abogados de oficio no hay justicia gratuita, por un turno de oficio digno', una treintena de personas ha salido este viernes ... a la calle para mostrar su apoyo a los letrados David Lázaro y Roberto Hernández, que están al borde de la inhabilitación por ejercer, como trabajadores del turno de oficio, su derecho a la huelga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  3. 3

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  4. 4 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  5. 5 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  6. 6 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Una gran ola de luz recorre Valladolid con el encendido navideño en 81 calles y 24 plazas
  9. 9 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  10. 10

    Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Manifestación de apoyo a los a dos abogados al borde de la inhabilitación por hacer huelga