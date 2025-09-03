El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pilar Alonso, cuyo nombre artístico es Pilar du Breuil, en la catedral de Chartres. El Norte

Vallisoletanos por el mundo

«Cuando llego a Valladolid siento cosquillas y una excitación que no siento al volver a Francia»

La artista plástica y fotógrafa Pilar Alonso, conocida como Pilar du Breuil, lleva más de medio siglo viviendo en el país galo

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:30

Cuando Pilar Alonso Aguado (Tudela de Duero, 1953) subió al tren Madrid-París en la primavera de 1974 apenas tenía 20 años y una única ... certeza: su vida en Valladolid ya no le bastaba. «Los dos últimos años fueron una constante espera. Esperaba a que pasase algo… siempre tuve el presentimiento de que algo iba a suceder en mi futuro, desde pequeñita. No era feliz», recuerda.

