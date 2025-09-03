«Cuando llego a Valladolid siento cosquillas y una excitación que no siento al volver a Francia»

Cuando Pilar Alonso Aguado (Tudela de Duero, 1953) subió al tren Madrid-París en la primavera de 1974 apenas tenía 20 años y una única ... certeza: su vida en Valladolid ya no le bastaba. «Los dos últimos años fueron una constante espera. Esperaba a que pasase algo… siempre tuve el presentimiento de que algo iba a suceder en mi futuro, desde pequeñita. No era feliz», recuerda.

Ese algo llegó en forma de teatro y música. En plena ebullición del rock y la cultura hippy, Pilar Alonso empezó a avistar un horizonte nuevo. «El rock fue un descubrimiento. Con ese espíritu conocí a un chico que pertenecía a una compañía amateur de teatro que estaba montando en obra los textos de Bob Dylan y me propuso un papelito. Ese fue el primer paso que di para sentirme mejor», comenta. En una de esas funciones, concretamente en Cuéllar, conoció a Christian du Breuil, el joven francés con el que aún comparte su vida. «¡Es posible que, si en vez de ser un francés hubiese sido un inglés, ahora estuviera en Inglaterra!», bromea.

Su destino fue París. Allí llegó deseosa de encontrar nuevas experiencias que le hicieran sentirse realizada. «Todo era tan diferente y nuevo que no tenía tiempo para nostalgias o arrepentimientos. Me instalé en una casa de músicos, ¡qué sopetón!», cuenta. Para ganarse la vida trabajó como 'au pair' y estudió francés en el Instituto Católico. «Nunca me sentí discriminada. Además, estaba con un francés que adoraba España. Fue con él con quien empecé a conocer París caminando por todos los barrios, yendo a exposiciones, descubriendo museos y conciertos», cuenta Alonso, quien en la soledad de su buhardilla leía a Cortázar y soñaba con la vida intelectual de los cafés parisinos. «Me daban envidia todos esos intelectuales argentinos en París ¡qué sueño! Era un poco mi realidad ¡momentos inolvidables de los años 70!», exclama.

Aunque pensó en estudiar Psicología, acabó formándose en Bellas Artes. «Trabajé cuidando niños y perros, luego en una tienda de material para pintores y con una diseñadora de interiores hasta que en 1985 decidí dedicarme totalmente a mi arte». En ese proceso también se forjó una identidad nueva. «Mi familia en España me llamaba Pili y en Francia me llamaban Pilar. Así me creé dos personalidades… Ese dualismo era muy confortable», reconoce.

Su primera exposición fue en Valladolid, en 1983, en la Galería Creativo de Arte, en la Plaza El Val. «Mi padre, que era ebanista, enmarcó todos los cuadros. Recuerdo esa exposición con ternura», dice. Desde entonces su carrera se desplegó entre Francia y España, hasta que en 2015 participó en la feria Art Madrid, ya bajo el nombre de Pilar du Breuil, el apellido de su marido.

Ampliar Pilar du Breuil en su espacio de trabajo El Norte

Su trayectoria artística ha estado marcada por experiencias intensas, como la vivida en el colectivo Art Cloche, un grupo de okupas que en los 80 ocupaba fábricas para transformarlas en talleres. «Cuando los conocí, ocupaban una fábrica Citroën de 5.000 metros cuadrados, con unos 50 artistas de todos los horizontes. Fue una experiencia increíble», subraya. Allí conoció también a su mecenas, Eric Monti, que tenía una galería y era coleccionista. Él la ayudó a financiar sus gastos y a realizar una de sus obras más importantes, el Retablo de Paris, la réplica contemporánea del Retablo de Issenheim de Grünewald.

Sus datos Lugar de nacimiento: Tudela de Duero (Valladolid)

Fecha de partida: Abril 1974

Lugar actual de residencia: Chartres (Francia)

Profesión: Artista plástica y fotógrafa

Hoy, más de cinco décadas después de su llegada a Francia, Pilar sigue en activo. Hace unos meses expuso en el l'ArtSenal, el centro de arte contemporáneo de Dreux y fue comisaria de una muestra de trece mujeres artistas. Desde 2018 vive en Chartres con su marido Christian y su hija Micaela.

Ampliar Pilar du Breuil junto a su obra 'Añoranza', que retrata su biografía en siete bodegones. Esta obra está expuesta en una importante colegiata, en una exposición colectiva de mujeres artistas El Norte

Aunque con nacionalidad francesa, Pilar no olvida sus raíces. «Siempre digo que soy española. Cuando estoy llegando a Valladolid siento como cosquillas, una cierta excitación que no siento al volver a Francia. Soy castellana y no reniego de ello», dice. «Lo más importante a la hora de emigrar es aprender la lengua del país e interesarse por su gente y su cultura. Integrarse y no buscar a los tuyos. Ser curioso», opina esta vallisoletana nacida en Tudela de Duero a la que, cada vez que regresa a su tierra, la memoria le asalta en cada rincón. «En los 51 años que he pasado en Francia he aprendido a ser Pilar, yo misma, y a ver mi país de nacimiento desde un prisma diferente. Ser emigrante es un estado particular, ¿soy francesa totalmente? No. ¿Soy española totalmente? No. Creo que todos los emigrantes viven en el fondo la misma situación. Esta ambigüedad es una riqueza que se adquiere, para compensar el resto», concluye.