La Justicia vallisoletana aplaude la unificación de sedes en el futuro campus

Han sido dos décadas muy largas. De continuas reivindicaciones e incertidumbre, pero la luz ya se ve al final del túnel. Será, si se cumplen ... todos los pronósticos, para el 2029. Durante ese año está previsto que la ansiada Ciudad de la Justicia se inaugure. Hasta entonces, solo queda esperar y aplaudir cada avance en las obras. Esta semana se hacía público el ambicioso proyecto para la Ciudad de la Justicia. Se presentaba a bombo y platillo con gran acogida por quienes representan a distintos sectores de la Justicia en Valladolid.

Es el caso de los jueces, con el decano a la cabeza, Alberto Mata, que ensalza la unificación de todas las sedes. «Supone un avance importantísimo. No solamente para la Justicia, sino también para la ciudad. No solamente está el trasiego que puedan tener los abogados o procuradores, sino también la facilidad de que en un solo edificio se pueda atender cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de jurisdicción», destaca Mata tras conocer lo que será el nuevo campus en el antiguo colegio El Salvador.

Se trasladarán las quince plazas judiciales de la Sección Civil; cinco de lo Social; dos plazas de lo Mercantil; cuatro de lo Contencioso-Administrativo y la sección de Menores. Toda la Fiscalía, incluida la de Menores, se mudará al nuevo emplazamiento; al igual que el Registro Civil, el Decanato y el Instituto de Medicina Legal y su clínica -los forenses-, que contarán con un espacio con entrada independiente.

Será, a partir de 2029, el edificio principal de la Justicia. A eso se añadirá que la Audiencia de Valladolid continuará en el Palacio de Justicia y que Instrucción no se moverá de su actual sede en Angustias. «En unos pocos metros, vamos a tener todo. Eso ofrece nuevas sinergias al congregar a todo el mundo judicial y a la ciudadanía. Se desarrollarán bares, restaurantes... Solo encuentro ventajas al concentrar todo en un mismo punto», prosigue el juez decano.

Ahora quedan tres años de espera, cortos si se comparan con las dos décadas en las que siempre se habló del proyecto, pero nunca se llegó hasta este punto. «Ahora queda un recorrido que ya no depende de nadie. Las partidas presupuestarias ya están comprometidas a la espera de la ejecución», concluye Alberto Mata ante unas obras que arrancarán probablemente el próximo año.

Misma satisfacción se palpa entre los procuradores vallisoletanos. «Hace 33 años que me colegié. Son muchas sedes y muchos recorridos para ir de un lado para otro. Y en muchas dependencias, está todo apiñado. Ahora, por fin, vamos a tener todo unido», destaca la decana de los procuradores de Valladolid, Yolanda Gutiérrez, después de describir a la futura edificación como «muy sostenible y amable, como son los edificios de Primitivo González (el arquitecto). Está muy bien dotado con grandes instalaciones», continúa.

Pero entre toda las infraestructuras descritas, a los procuradores les asoma una duda sobre su salón de notificaciones. «La ley dice que el Colegio de Procuradores será el que tiene que despachar esas notificaciones del juzgado. Es un requisito 'sine qua non' que tengamos ahí un buen salón de notificaciones, como hay en León y en otras muchas sedes», remarca.

A pesar de todo se muestra tranquila, porque «nos confirmaron que habrá una sala para abogados y procuradores». «Veremos cómo queda al final, porque nuestra intención es cerrar nuestra sede y mudarnos a la Ciudad de la Justicia. Aun así seguiré luchando para que tengamos unas buenas instalaciones», añade la decana de los procuradores, quien promete acudir a todas las próximas reuniones para «saber cómo va lo nuestro y reivindicar nuestros metros».

De igual manera, aunque el decano del Colegio de Abogados, Javier Martín, no ha podido atender a este medio al estar de guardia durante este miércoles, ya aseguró el lunes, tras la presentación del proyecto, que El Salvador era el mejor emplazamiento. «Apostamos desde el minuto cero», destacó.

«Era un poco escéptico con el plazo de tres años que dieron; temía que hoy -por el lunes- nos dijeran que se retrasaban un año más los plazos, pero estoy muy satisfecho de que finalmente se mantenga 2029 como la fecha prevista para su finalización. No puede haber mejor ubicación, y además se mantiene el edificio emblemático de la Audiencia Provincial de Valladolid y el edificio de Angustias», ensalzó durante el acto de presentación.

Precisamente, los agentes jurídicos que ahora aplauden el actual proyecto se desmarcaron inicialmente de la idea de llevárselo a Girón. Fueron el PSOE y Toma la Palabra, Óscar Puente y Manuel Saravia, alcalde y teniente de alcalde respectivamente, quienes compraron El Salvador a la Sareb por 8,3 millones de euros, además de cerrar el acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social para hacerse con parte del suelo de la antigua residencia a cambio de unos suelos junto el centro de menores Zambrana. El objetivo era evitar el vaciamiento del casco histórico tras las salidas, en 2014 y 2015, de las sedes de la Agencia Tributaria a Villa de Prado y de la Seguridad Social a la Ciudad de la Comunicación.

Ese proyecto llegó a contar con planos. También de Primitivo González, quien resultó ganador del concurso convocado por el ministerio en 2011. Planteó entonces un edificio a modo de peine con un inmueble principal situado en la calle Mieses, que iba a alojar servicios de mayor intensidad de uso. De forma perpendicular, se levantaban cuatro bloques que iban a acoger diversas dependencias, mientras que se dibujaba un quinto edificio para servicios complementarios. La superficie construida era de 32.000 metros cuadrados. El inmueble actual contará con más de 22 metros cuadrados, en el que el Gobierno central invertirá más de 43 millones de euros.