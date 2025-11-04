El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029

Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029

Las infografías que muestran el diseño del edificio que se construirá en los terrenos del antiguo colegio de El Salvador permiten apreciar una envolvente con piedra de Campaspero, del mismo tono que la iglesia de San Pablo, y un acristalamiento vertical en unos bloques de cuatro y cinco plantas

Francisco González

Francisco González

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

Ya se conocen las infografías que muestran cómo será la Ciudad de la Justicia que está previsto que Valladolid estrene en el año 2029. El edificio tendrá un coste de 43,7 millones de euros que servirán para construir y equipar sus 22.313 metros cuadrados divididos en tres partes.

Alzado

Perfil

Integrada en San Pablo

Cuatro plantas, planta baja y dos sótanos

Centro de salud San Pablo

Así se verá

El complejo ocupará 26.107 metros cuadrados y generá dos nuevas plazas públicas.

Cada una de las plantas tendrá una función distinta, desde salas de vistas hasta fiscalía o medicina legal.

Edificio Salvador

La futura Ciudad de la Justicia ocupará el lugar del antiguo colegio El Salvador y llegará desde la Plaza de San Pablo hasta la calle Rondilla de Santa Teresa.

Sección A

Edificio Torquemada

Cadenas de San Gregorio

Rondilla de Santa Teresa

Plaza de San Pablo

Plaza de San Pablo

Sección B

Pelota

Edificio Rondilla (antiguo Río Hortega)

Rondilla de Santa Teresa

Edificio Rondilla

San Quirce

Patio

Sección A

Edificio Rondilla (antiguo Río Hortega)

Edificio de Esteban García Chico, 2

Edificio Rondilla (antiguo Río Hortega)

Pasarela

Iglesia de San Pablo

Edificio de Esteban García Chico, 2

Cardenal Torquemada

Cardenal Torquemada

Cardenal Torquemada

Rondilla de Santa Teresa

Instituto de medicinal legal

Patio

Angustias

Pasarela

Palacio Real

Sala de juntas

Pasarela

15 m

Instituto de medicina legal

IES Zorrilla

Fiscalía

Pasarela

11 m

Juzgados de lo Penal nº2

20,2 m

Palacio de Pimentel

Tribunales

Esteban García Chico

Iglesia de San Pablo

Reserva plazas judiciales

Patio

IES Zorrilla

Plaza de San Pablo

Tramitación

16 m

Servicio Común de Ejecución de Área Civil

15 m

11 m

Acceso

Plaza pública

Registro civil

Acceso

Plaza pública

San Quirce

Servicio Común de Ejecución de Área Civil

Salón de actos

Acceso

Nueva plaza pública

Patio

Cardenal Torquemada

Plaza de San Pablo

Sala de vistas

Sala de vistas

Antiguo colegio El Salvador

Palacio Pimentel

Archivo

IES Zorrilla

Palacio Real

Iglesia de San Pablo

Nueva plaza pública

Pasarela

Sección A

Sección B

Sección A

Palacio de Justicia

Cadenas de San Gregorio

Así será la distribución de los edificios por plantas

El complejo cuenta con un semisótano, un sótano, planta baja y cuatro plantas más.

Cuarta planta

Presidente del tribunal

Fiscal jefe

Sala de juntas y biblioteca

Tercera planta

Oficinas para fiscales

Patio

Escalera

Ascensor

Pasarela

Segunda planta

Oficinas para jueces

Patio

Escalera

Ascensor

Cubierta ajardinada

Equipo psicosocial

Pasarela

Pasarela

Primera planta

Oficinas

Escalera

Patio

Ascensor

Servicio de tramitación

Servicio de Ejecución Área Civil

Sala de reuniones

Planta baja

Oficinas

Sala de bodas

Patio

Aparcamiento

Escalera

Ascensor

Fiscalía de menores

Registro civil

Medicina legal

Salón de actos

Servicio Común de Ejecución de Área Civil

Semisótano

Sala de vistas

Patio

Escalera

Ascensor

Sótano

Archivo

Instalaciones

Aparcamiento

Escalera

Ascensor

Así será la distribución de los edificios por plantas

El complejo cuenta con un semisótano, un sótano, planta baja y cuatro plantas más.

Cuarta planta

Presidente del tribunal

Fiscal jefe

Sala de juntas y biblioteca

Tercera planta

Oficinas para fiscales

Patio

Escalera

Ascensor

Pasarela

Segunda planta

Oficinas para jueces

Patio

Escalera

Ascensor

Cubierta ajardinada

Equipo psicosocial

Pasarela

Pasarela

Primera planta

Oficinas

Escalera

Patio

Ascensor

Servicio de tramitación

Servicio de Ejecución Área Civil

Sala de reuniones

Planta baja

Oficinas

Sala de bodas

Patio

Aparcamiento

Escalera

Ascensor

Fiscalía de menores

Registro civil

Medicina legal

Salón de actos

Servicio Común de Ejecución de Área Civil

Semisótano

Sala de vistas

Patio

Escalera

Ascensor

Sótano

Archivo

Instalaciones

Aparcamiento

Escalera

Ascensor

Así será la distribución de los edificios por plantas

El complejo cuenta con un semisótano, un sótano, planta baja y cuatro plantas más.

Cuarta planta

Presidente del tribunal

Fiscal jefe

Sala de juntas y biblioteca

Tercera planta

Oficinas para fiscales

Patio

Escalera

Ascensor

Pasarela

Segunda planta

Cubierta ajardinada

Oficinas para jueces

Equipo psicosocial

Patio

Escalera

Ascensor

Pasarela

Pasarela

Primera planta

Servicio de tramitación

Servicio de Ejecución Área Civil

Oficinas

Patio

Escalera

Ascensor

Sala de reuniones

Planta baja

Aparcamiento

Oficinas

Fiscalía de menores

Sala de bodas

Patio

Escalera

Ascensor

Registro civil

Medicina legal

Salón de actos

Servicio Común de Ejecución de Área Civil

Semisótano

Sala de vistas

Patio

Escalera

Ascensor

Sótano

Archivo

Instalaciones

Aparcamiento

Escalera

Ascensor

Así será la distribución de los edificios por plantas

El complejo cuenta con un semisótano, un sótano, planta baja y cuatro plantas más.

Cuarta planta

Presidente del tribunal

Fiscal jefe

Sala de juntas y biblioteca

Tercera planta

Oficinas para fiscales

Patio

Escalera

Ascensor

Pasarela

Segunda planta

Cubierta ajardinada

Oficinas para jueces

Equipo psicosocial

Patio

Escalera

Ascensor

Pasarela

Pasarela

Primera planta

Servicio de tramitación

Servicio de Ejecución Área Civil

Oficinas

Patio

Escalera

Ascensor

Sala de reuniones

Planta baja

Aparcamiento

Oficinas

Fiscalía de menores

Sala de bodas

Patio

Escalera

Ascensor

Registro civil

Medicina legal

Salón de actos

Servicio Común de Ejecución de Área Civil

Semisótano

Sala de vistas

Patio

Escalera

Ascensor

Sótano

Archivo

Instalaciones

Aparcamiento

Escalera

Ascensor

La posible ampliación futura de las instalaciones también está prevista puesto que se ha dejado en reserva una zona de 11.433 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Valladolid autorizó hace dos semanas el proyecto para empezar a construir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029