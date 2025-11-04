Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
Las infografías que muestran el diseño del edificio que se construirá en los terrenos del antiguo colegio de El Salvador permiten apreciar una envolvente con piedra de Campaspero, del mismo tono que la iglesia de San Pablo, y un acristalamiento vertical en unos bloques de cuatro y cinco plantas
Martes, 4 de noviembre 2025, 06:49
Ya se conocen las infografías que muestran cómo será la Ciudad de la Justicia que está previsto que Valladolid estrene en el año 2029. El edificio tendrá un coste de 43,7 millones de euros que servirán para construir y equipar sus 22.313 metros cuadrados divididos en tres partes.
Alzado
Perfil
Integrada en San Pablo
Cuatro plantas, planta baja y dos sótanos
Centro de salud San Pablo
Así se verá
El complejo ocupará 26.107 metros cuadrados y generá dos nuevas plazas públicas.
Cada una de las plantas tendrá una función distinta, desde salas de vistas hasta fiscalía o medicina legal.
Edificio Salvador
La futura Ciudad de la Justicia ocupará el lugar del antiguo colegio El Salvador y llegará desde la Plaza de San Pablo hasta la calle Rondilla de Santa Teresa.
Sección A
Edificio Torquemada
Cadenas de San Gregorio
Rondilla de Santa Teresa
Plaza de San Pablo
Plaza de San Pablo
Sección B
Pelota
Edificio Rondilla (antiguo Río Hortega)
Rondilla de Santa Teresa
Edificio Rondilla
San Quirce
Patio
Sección A
Edificio Rondilla (antiguo Río Hortega)
Edificio de Esteban García Chico, 2
Edificio Rondilla (antiguo Río Hortega)
Pasarela
Iglesia de San Pablo
Edificio de Esteban García Chico, 2
Cardenal Torquemada
Cardenal Torquemada
Cardenal Torquemada
Rondilla de Santa Teresa
Instituto de medicinal legal
Patio
Angustias
Pasarela
Palacio Real
Sala de juntas
Pasarela
15 m
Instituto de medicina legal
IES Zorrilla
Fiscalía
Pasarela
11 m
Juzgados de lo Penal nº2
20,2 m
Palacio de Pimentel
Tribunales
Esteban García Chico
Iglesia de San Pablo
Reserva plazas judiciales
Patio
IES Zorrilla
Plaza de San Pablo
Tramitación
16 m
Servicio Común de Ejecución de Área Civil
15 m
11 m
Acceso
Plaza pública
Registro civil
Acceso
Plaza pública
San Quirce
Servicio Común de Ejecución de Área Civil
Salón de actos
Acceso
Nueva plaza pública
Patio
Cardenal Torquemada
Plaza de San Pablo
Sala de vistas
Sala de vistas
Antiguo colegio El Salvador
Palacio Pimentel
Archivo
IES Zorrilla
Palacio Real
Iglesia de San Pablo
Nueva plaza pública
Pasarela
Sección A
Sección B
Sección A
Palacio de Justicia
Cadenas de San Gregorio
Así será la distribución de los edificios por plantas
El complejo cuenta con un semisótano, un sótano, planta baja y cuatro plantas más.
Cuarta planta
Presidente del tribunal
Fiscal jefe
Sala de juntas y biblioteca
Tercera planta
Oficinas para fiscales
Patio
Escalera
Ascensor
Pasarela
Segunda planta
Oficinas para jueces
Patio
Escalera
Ascensor
Cubierta ajardinada
Equipo psicosocial
Pasarela
Pasarela
Primera planta
Oficinas
Escalera
Patio
Ascensor
Servicio de tramitación
Servicio de Ejecución Área Civil
Sala de reuniones
Planta baja
Oficinas
Sala de bodas
Patio
Aparcamiento
Escalera
Ascensor
Fiscalía de menores
Registro civil
Medicina legal
Salón de actos
Servicio Común de Ejecución de Área Civil
Semisótano
Sala de vistas
Patio
Escalera
Ascensor
Sótano
Archivo
Instalaciones
Aparcamiento
Escalera
Ascensor
La posible ampliación futura de las instalaciones también está prevista puesto que se ha dejado en reserva una zona de 11.433 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Valladolid autorizó hace dos semanas el proyecto para empezar a construir.
