Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029

Francisco González Martes, 4 de noviembre 2025, 06:49

Ya se conocen las infografías que muestran cómo será la Ciudad de la Justicia que está previsto que Valladolid estrene en el año 2029. El edificio tendrá un coste de 43,7 millones de euros que servirán para construir y equipar sus 22.313 metros cuadrados divididos en tres partes.

Alzado Perfil Integrada en San Pablo Cuatro plantas, planta baja y dos sótanos Centro de salud San Pablo Así se verá El complejo ocupará 26.107 metros cuadrados y generá dos nuevas plazas públicas. Cada una de las plantas tendrá una función distinta, desde salas de vistas hasta fiscalía o medicina legal. Edificio Salvador La futura Ciudad de la Justicia ocupará el lugar del antiguo colegio El Salvador y llegará desde la Plaza de San Pablo hasta la calle Rondilla de Santa Teresa. Sección A Edificio Torquemada Cadenas de San Gregorio Rondilla de Santa Teresa Plaza de San Pablo Plaza de San Pablo Sección B Pelota Edificio Rondilla (antiguo Río Hortega) Rondilla de Santa Teresa Edificio Rondilla San Quirce Patio Sección A Edificio Rondilla (antiguo Río Hortega) Edificio de Esteban García Chico, 2 Edificio Rondilla (antiguo Río Hortega) Pasarela Iglesia de San Pablo Edificio de Esteban García Chico, 2 Cardenal Torquemada Cardenal Torquemada Cardenal Torquemada Rondilla de Santa Teresa Instituto de medicinal legal Patio Angustias Pasarela Palacio Real Sala de juntas Pasarela 15 m Instituto de medicina legal IES Zorrilla Fiscalía Pasarela 11 m Juzgados de lo Penal nº2 20,2 m Palacio de Pimentel Tribunales Esteban García Chico Iglesia de San Pablo Reserva plazas judiciales Patio IES Zorrilla Plaza de San Pablo Tramitación 16 m Servicio Común de Ejecución de Área Civil 15 m 11 m Acceso Plaza pública Registro civil Acceso Plaza pública San Quirce Servicio Común de Ejecución de Área Civil Salón de actos Acceso Nueva plaza pública Patio Cardenal Torquemada Plaza de San Pablo Sala de vistas Sala de vistas Antiguo colegio El Salvador Palacio Pimentel Archivo IES Zorrilla Palacio Real Iglesia de San Pablo Nueva plaza pública Pasarela Sección A Sección B Sección A Palacio de Justicia Cadenas de San Gregorio

Así será la distribución de los edificios por plantas El complejo cuenta con un semisótano, un sótano, planta baja y cuatro plantas más. Cuarta planta Presidente del tribunal Fiscal jefe Sala de juntas y biblioteca Tercera planta Oficinas para fiscales Patio Escalera Ascensor Pasarela Segunda planta Oficinas para jueces Patio Escalera Ascensor Cubierta ajardinada Equipo psicosocial Pasarela Pasarela Primera planta Oficinas Escalera Patio Ascensor Servicio de tramitación Servicio de Ejecución Área Civil Sala de reuniones Planta baja Oficinas Sala de bodas Patio Aparcamiento Escalera Ascensor Fiscalía de menores Registro civil Medicina legal Salón de actos Servicio Común de Ejecución de Área Civil Semisótano Sala de vistas Patio Escalera Ascensor Sótano Archivo Instalaciones Aparcamiento Escalera Ascensor

La posible ampliación futura de las instalaciones también está prevista puesto que se ha dejado en reserva una zona de 11.433 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Valladolid autorizó hace dos semanas el proyecto para empezar a construir.

