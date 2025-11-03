El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Infografía del edificio de la futura Ciudad de la Justicia en la plaza de San Pablo. M. J.
Valladolid

La Ciudad de la Justicia dialoga con la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones

El ministerio presenta el edificio diseñado por Primitivo González y que se estrenará en 2029

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:04

Las obras comenzarán el próximo año. En junio, probablemente. La intención es estrenarlo en 2029. Valladolid tendrá después de más de dos décadas su ansiada ... Ciudad de la Justicia, un inmueble de 22.313 metros cuadrados dividido en tres partes conectadas entre sí con pasarelas interiores y en el que el Gobierno central invertirá 43,7 millones de euros, incluido su amueblamiento. La demolición del antiguo colegio el Salvador, en la plaza de San Pablo, dará paso a este moderno campus en horizontal, diseñado por el arquitecto Primitivo González y sus hijas, que dialoga sin estridencias con su entorno histórico dando un toque de modernidad a la zona palaciega.

