La Ciudad de la Justicia dialoga con la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones

Las obras comenzarán el próximo año. En junio, probablemente. La intención es estrenarlo en 2029. Valladolid tendrá después de más de dos décadas su ansiada ... Ciudad de la Justicia, un inmueble de 22.313 metros cuadrados dividido en tres partes conectadas entre sí con pasarelas interiores y en el que el Gobierno central invertirá 43,7 millones de euros, incluido su amueblamiento. La demolición del antiguo colegio el Salvador, en la plaza de San Pablo, dará paso a este moderno campus en horizontal, diseñado por el arquitecto Primitivo González y sus hijas, que dialoga sin estridencias con su entorno histórico dando un toque de modernidad a la zona palaciega.

Las infografías permiten apreciar una envolvente con piedra de Campaspero, del mismo tono que la iglesia de San Pablo, y un acristalamiento vertical en unos bloques de cuatro y cinco plantas, contando las de calle. En el extremo de la plaza con la calle San Quirce surge un gran torreón para una sala de juntas que hace un guiño a los de los palacios Real y de Pimentel. Esta importante intervención, que fue recibida con satisfacción por el concejal de Urbanismo y arquitecto, Ignacio Zarandona -«Primitivo nunca defrauda», dijo- mantendrá en uso la sede de la Audiencia Provincial, así como el edificio de los Juzgados de Angustias, donde continuará la Instrucción.

Ampliar Plaza que surgirá en el acceso entre dos las tres partes del edificio. M. J.

Así, al nuevo campus se trasladarán las quince plazas judiciales de la Sección Civil; cinco de lo Social; dos plazas de lo Mercantil; cuatro de lo Contencioso-Administrativo y la sección de Menores. En el futuro inmueble también se instalará la Fiscalía General y la de Menores, el Registro Civil, el Decanato y el Instituto de Medicina Legal y su clínica -los forenses-, que contarán con un espacio con entrada independiente.

El diseño incluye un gran salón de actos con acceso desde la calle para la acoger grandes reuniones o celebrar macrojuicios, con lo que se evitará tener que trasladar estas vistas a la Feria de Muestras como ha ocurrido en varias ocasiones. También habrá salas para el uso de los abogados, que mantienen su actual sede colegial de Angustias, y para los procuradores. Entre los servicios habrá, además, una sala de lactancia.

En esa superficie total construida se dejan 11.433 metros en reserva para futuras necesidades de ampliación, según explicó el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, quien estuvo acompañado en esta presentación por la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público del ministerio, la vallisoletana y hermana del ministro de Transportes, Sofía Puente. Olmedo destacó que este agrupamiento de sedes permitirá que el Gobierno se ahorre los 1,2 millones de euros que cada año paga en alquileres.

Bajo rasante, el edificio contará un aparcamiento con 68 plazas que se sumarán a las 160 del estacionamiento en superficie y en forma de 'L' que ocupará la trasera del campus. El Ayuntamiento dio luz verde hace dos semanas al proyecto para comenzar su construcción. El diseño de la fachada hacia la plaza de San Pablo permitirá crear una plaza pública con jardines y bancos para el descanso. En el interior, también se generan tres patios que contarán con parterres.

Olmedo agradeció la colaboración tanto del actual equipo de Gobierno municipal, encabezado por el alcalde, Julio Carnero, como del anterior. A los primeros por haber puesto a disposición del ministerio las dos parcelas, la de El Salvador y parte del aparcamiento del antiguo Edificio Rondilla, y al de Óscar Puente por haber completado la operación de compra y permuta de los terrenos.

Hay que recordar que el proyecto para que el campus se quedara en el centro histórico de la ciudad fue decidido por PSOE y Toma la Palabra. Hasta entonces la idea era llevarlo a una parcela municipal entre Villa de Prado y Girón, un plan que no convencía a ningún agente judicial. Fueron Puente y Saravia los que compraron al Sareb El Salvador por 8,3 millones de euros y cerraron el acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social para hacerse con parte del suelo de la antigia residencia. El objetivo era evitar el vaciamiento del casco histórico tras las salidas en 2014 y 2015 de las sedes de la Agencia Tributaria a Villa de Prado y de la Seguridad Social a la Ciudad de la Comunicación.

Ese proyecto llegó a contar con planos. También de Primitivo González, quien resultó ganador del concurso convocado por el ministerio en 2011. Planteó entonces un edificio a modo de peine con un inmueble principal situado de frente a la calle Mieses, que iba a alojar servicios de mayor intensidad de uso. De forma perpendicular, se levantaban cuatro bloques que iban a acoger diversas dependencias, mientras que se dibujaba un quinto inmueble para servicios complementarios. La superficie construida era de 32.000 metros cuadrados.

Eso ya es historia. El decano del Colegio de Abogados, Javier Martín, ha mostrado este lunes su satisfacción por aquella decisión que tomó el anterior Ejecutivo Local y por el cercano inicio de las obras. Martín destacó que ellos apostaron «desde el minuto uno»por el Colegio de El Salvador como la sede «más adecuada» «Era un poco escéptico con el plazo de tres años que dieron; temía que hoy nos dijeran que se retrasaban un año más los plazos, pero estoy muy satisfecho de que finalmente se mantenga 2029 como la fecha prevista para ssu finalización. No puede haber mejor ubicación, y además se mantiene el edificio emblemático de la Audiencia Provincial de Valladolid y el edificio de Angustias», subrayó.

El secretario de Estado avanzó que el el proyecto básico ya está listo y está a punto de entregarse el de ejecución. «En solo un año hemos cumplido los plazos que habíamos previsto; las parcelas se afectaron en el mes de octubre del año 2024 y vamos a contar con un edificio, el Campus de la Justicia de Valladolid, que se relaciona con otros edificios cercanos que tienen también instalaciones de la administración de justicia en una zona muy próxima geográficamente, donde estarán situadas las distintas dependencias de lo que será el Tribunal de Instancia», recalcó.