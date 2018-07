Un juez obliga a Villafrechós a recolocar dos señales turísticas La señal eliminada. / M. G. M. El alcalde las retiró en 2017 ya que indicaban recursos turísticos de Castroverde y se obviaban los de su pueblo MIGUEL GARCÍA MARBÁN Viernes, 20 julio 2018, 08:31

Un juez ha obligado al Ayuntamiento de Villafrechós a recolocar las dos señales turísticas que retiró en 2017. Además, en estos momentos se encontraría en proceso de tramitación la sanción que la Junta de Castilla y León va a imponer al municipio.

Hay que recordar que todo comenzó en el mes de marzo del año pasado, cuando el Ayuntamiento de Villafrechós retiró de dos vías públicas dos señales turísticas de la Junta de Castilla y León que indicaban la iglesia de Santa María del Río, de la cercana localidad de Castroverde de Campos (Zamora), dentro del Plan de Señalización Turística de Castilla y León 2016/2019, en el que se encontraba la indicación de los principales recursos del románico zamorano. En ese momento, el alcalde del municipio, Miguel Ángel Gómez, justificó la acción explicando que «el Ayuntamiento concedió a la Consejería de Cultura y Turismo el permiso para la instalación de las señales, siempre con la condición de que se llevase a cabo la señalización simultánea de los recursos patrimoniales de la localidad: el Real Monasterio de Santa Clara, la iglesia parroquial de San Cristóbal y la ermita de la Virgen de Cabo».

Las señales en la actualidad. / M. G. M.

Por su parte, el alcalde de Castroverde de Campos, Cecilio Lera, declaró sentirse dolido por la retirada de las señales, ya que «se habían puesto donde no molestasen, utilizando los soportes de las señales que indican hacia Castroverde». Respecto a la condición impuesta por el Ayuntamiento de Villafrechós para que en las señales apareciesen los recursos turísticos de la localidad, Lera dijo que «es una cosa de locos y una muestra de envidia», haciendo ver que «hay otros cauces para que se lleve a cabo su petición». El alcalde de Castroverde afirmó que la iniciativa era de la Dirección General de Turismo, no de su Ayuntamiento, y que «los alcaldes no estamos para hacer los que nos dé la gana». Por eso, fue claro al pedir la intervención rápida de la Junta de Castilla y León.

La retirada de las señales tuvo la inmediata respuesta de la Dirección de General de Turismo al amenazar al Ayuntamiento de Villafrechós con una sanción que podía ir desde los 3.001 a los 30.000 euros si no se volvían a instalar. Este escrito tuvo su respuesta con otro que envió el alcalde de Villafrechós, en el que, basándose en un informe técnico del arquitecto municipal, se hacía ver que la zona donde habían sido instaladas las indicaciones era tramo urbano. Por todo ello, al tratarse de una acera de suelo urbano, la Junta de Castilla y León necesitaba la autorización municipal.

Tras la reinstalación de las señales, el regidor de Castroverde de Campos manifestó su satisfacción porque «se hubiese cumplido la legalidad», destacando que «sabía que la Junta de Castilla y León iba a restablecer la ley». En este sentido Cecilio Lera señaló que, desde Fomento de la Junta de Castilla y León, le habían informado que la sanción impuesta era de 3.000 euros, sin que desde este periódico se haya podido confirmar. También hizo ver que «ya que se había tratado de una cabezonería, lo tenía que pagar el propio alcalde». Además recalcó que «en 39 años como alcalde nunca había visto lo que había hecho este regidor». Asimismo señaló que la reinstalación de la señalización ya se había notado en la mayor afluencia de visitas a la iglesia de Santa María del Río, añadiendo la necesidad de estas señales para los turistas que llegaban desde Valladolid.

El alcalde de Villafrechós, además de confirmar la sentencia del juez, adelantó que el arquitecto municipal seguía manteniendo que el suelo donde se han colocado las señales es municipal, «por lo que la secretaria del Ayuntamiento ha iniciado un nuevo expediente para que sean retiradas». Respecto a la sanción, el regidor de Villafrechós indicó que «en este momento se encuentra en proceso».

A pesar de estar en provincia diferentes, las localidades de Villafrechós y Castroverde de Campos están solo separadas por 12 kilómetros, lo que hace que estén unidas por relaciones de amistad y familiares, una circunstancia que los dos alcaldes reconocieron como algo que había que proteger.