José Manuel Fernández posa en el camión con el que ha trabajado hasta hace unos días.

José Manuel Fernández posa en el camión con el que ha trabajado hasta hace unos días. Aida Barrio

Valladolid

José Manuel aparca su camión después de 50 años y millones de kilómetros por España

El veterano transportista se jubila a los 76 años y con el deseo de seguir viajando «por turismo» en su nueva etapa

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:43

Comenta

El 29 de septiembre el camionero José Manuel Fernández aparcó para siempre el medio de transporte en el que se ha pasado dos tercios de ... su vida. La cabina de su último camión, que lleva rodados más de un millón de kilómetros, no acogerá más anécdotas e historias de este asturiano afincado en Valladolid desde hace 55 años. Ha pensado que el momento es ahora, «porque un día por otro sino nunca te jubilas» y lo dice a sus 76 años y con una sonrisa al hacer balance de su vida en carretera.

