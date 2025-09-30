El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Homenaje a 'Sela' Cuadrado Bausela maestra del colegio de Las Huelgas Reales que se jubila.

Homenaje a 'Sela' Cuadrado Bausela maestra del colegio de Las Huelgas Reales que se jubila. Alberto Mingueza

Valladolid

Se jubila 'Sela', el alma del colegio Huelgas Reales

Esta maestra recibió un homenaje de sus alumnos y compañeros, tras 32 años de enseñanzas en el colegio

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:41

Dicen que ser maestra es ser una heroína en lo cotidiano. Felicitas Cuadrado Bausela, conocida por todos como 'Sela', lo lleva demostrando 32 años. Esta ... profesora del colegio Huelgas Reales, cerró este martes su etapa profesional con el homenaje más cálido y emocionante que podía imaginar, el de sus alumnos de secundaria, de sus compañeros de claustro y de su familia más cercana. Tras toda una vida dedicada a la enseñanza, se despidió rodeada de aplausos, sonrisas y también algunas lágrimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  4. 4 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  5. 5 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  6. 6

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  7. 7

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  8. 8

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  9. 9 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  10. 10

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Se jubila 'Sela', el alma del colegio Huelgas Reales