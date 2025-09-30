Se jubila 'Sela', el alma del colegio Huelgas Reales

Dicen que ser maestra es ser una heroína en lo cotidiano. Felicitas Cuadrado Bausela, conocida por todos como 'Sela', lo lleva demostrando 32 años. Esta ... profesora del colegio Huelgas Reales, cerró este martes su etapa profesional con el homenaje más cálido y emocionante que podía imaginar, el de sus alumnos de secundaria, de sus compañeros de claustro y de su familia más cercana. Tras toda una vida dedicada a la enseñanza, se despidió rodeada de aplausos, sonrisas y también algunas lágrimas.

Todo era una sorpresa para la homenajeada. Niños y profesores la esperaban en el salón de actos. Ella, que entraba esperando atender a una familia, se encontró con una gran ovación por parte de todos. La emoción la desbordó. «No me lo esperaba. Ha sido algo inolvidable», reconocía después. «He recibido mucho cariño durante todos estos años, pero verlo condensado en un momento como este, es imposible de explicar», decía con los ojos brillantes.

Sela llegó al colegio Las Huelgas Reales con tan solo 11 años desde su Castroverde de Campos natal. Allí estuvo interna hasta que le tocó irse a la universidad. Poco después empezó a hacer sustituciones como profesora en el que fue su colegio. Supo hacerse un hueco, hasta que hace 32 años, se quedó de forma definitiva. Ella es una firme convencida de que educar va mucho más allá de transmitir conocimientos. Sus clases de Lengua, Historia y Valores siempre han sido mucho más que simples asignaturas. Lo importante era formar personas.

Durante el acto, la homenajeada no podía ocultar su emoción. Sus compañeros de claustro tampoco. Todos la describen como una trabajadora incansable, generosa con su tiempo y siempre dispuesta a ayudar. «No es fácil resumir todo lo que nos diste. Nos invitaste a leer, no sólo con los ojos, sino también con el corazón. Tus clases no solo nos brindaron conocimientos, también nos inspiraron valores», le dijo Vanesa Blanco, hoy profesora de Las Huelgas y antaño antigua alumna de Sela.

Desde el equipo directivo también subrayaron que la huella que deja esta profesora se mide por el ambiente de confianza y cercanía que ayudó a construir. «Para Sela todos los alumnos eran buenos y tenían un gran potencial. Ella ha sido un pilar de este colegio. Toda su vida ha estado ligada a él», apuntaba Sor María, directora general de este centro educativo y priora de la orden.

«Damos guerra, pero somos fruto de tu pasión»

Un vídeo con fotografías de toda su trayectoria y con mensajes de antiguos alumnos y compañeros, terminaron por emocionar a esta profesora ya jubilada. «De mayor quiero ser como tú y ojalá tenga la misma ilusión y ganas de dar clase cada día», le dedicaba una antigua alumna. «Eres la profe que siempre quise tener», le decía otra. «Eres todo corazón», «Damos guerra, pero somos fruto de tu pasión», le decían también sus actuales pupilos. No es casualidad que su verso favorito sea el de Neruda: «Me gustas cuando callas porque estás como ausente», reflejo de la sensibilidad que transmitía en cada lección.

Ver 14 fotos 'Sela' abraza a Víctor Cubillo, ex alumno suyo y ahora profesor que le sustituirá en el área de Ciencias Sociales e Historia Alberto Mingueza

En un día tan especial, Sela estuvo también rodeada de los suyos. Su marido, Ramón Gómez, su hija Sara Gómez y su hermana, que también fue profesora de Huelgas, Paquita Cuadrado, no quisieron perderse este merecido homenaje. «Tú supiste construir dentro del aula, un refugio firme, un espacio seguro donde no sólo enseñar era una profesión, sin un acto de entrega», le dedicó su hija Sara.

También estaba allí, Víctor Cubillo, exalumno de esta maestra y quien la sustituirá a partir de este miércoles en las clases. «Para mí es un orgullo coger el relevo de una profesora de la talla de Sela. Ella es de las que deja huella, de hecho, yo estudié Historia del Arte gracias a su inspiración. Sólo espero estar a su altura, porque es muy especial», comentó este profesor.

Sela encara la jubilación con ilusión y con la idea de dedicar más tiempo a su familia, a la lectura y a los viajes que quedaron pendientes, pero sabiendo que de una forma u otra siempre permanecerá vinculada al colegio. «Este reconocimiento ha sido una alegría enorme, por tantos años de dedicación, empeño y pasión para que mis alumnos aprendieran a volar», decía emocionada esta profesora que siempre ha intentado hacer del aprendizaje una experiencia inolvidable.