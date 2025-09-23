Una nueva piel para una zapatería de hace medio siglo Dos emprendedoras reabren el establecimiento Alteza en el Patio Castaño tras la jubilación de su anterior gerente e incorporan peletería de calidad

Ana Villacorta y Puri Peral prueban el conjunto de una chaqueta larga en el maniquí con las botas.

Casi no se puede considerar como un cierre porque Alteza, el comercio del Patio de Castaño, número 4, vuelve a lucir abierto y renovado. Después de 53 años en activo, casi medio siglo de la mano de Rosa Verano, quien justo se jubila, el negocio no quería decir adiós a Palencia. De forma casi casual, dos emprendedoras, Puri Peral y Ana Villacorta se enteraron de la jubilación de la anterior gerente de la zapatería y se dijeron a sí mismas que querían continuar con la estela de un negocio tan emblemático para seguir atendiendo a un público fiel.

Emprendedoras y con mucha ilusión, además de con experiencia en el sector del comercio, Puri Peral y Ana Villacorta han comenzado en Palencia una nueva etapa de Alteza, ahora centrada solo en el público femenino. El establecimiento mantiene el calzado, con una línea que tiene una gran nómina de seguidoras. Prueba de ello es que el día de la apertura, hace ahora una semana, en estos días en los que el termómetro llama tanto a la sandalia como a la bota alta, una clienta de las de toda la vida que pasaba por el Patio de Castaño a primera hora entró a ver el nuevo establecimiento y se hizo con la primera compra. Iba en sandalias y camino del médico se pertrechó de unas elegantes deportivas que cambió por el zapato de verano que llevaba.

No obstante, además de las marcas de siempre, incorporará varias líneas nuevas de zapatería. En la semana que lleva abierto el nuevo establecimiento, han atendido casi en la calle, ya que son muchas las personas conocidas tanto de la anterior gerente como de las dos nuevas propietarias, que no dudan en invitar al público a entrar y conocer la tienda. Además, Alteza ha incorporado una línea de peletería de alta calidad, para la que cuenta con unos modernos sistemas de seguridad, con la que quiere convertirse en una referencia en el sector y con la que quiere llegar también a un público más joven.

Complementos, como bolsos de piel, y collares y pulseras de bisutería y piedras se suman a la oferta de esta tienda, con la que Puri Peral y Ana Villacorta reivindican la importancia del comercio de Palencia por el que se han decidido a apostar.

El horario, para la temporada de otoño e invierno que arranca, es de 10 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas, media hora de más de apertura por la tarde que el grueso del sector con la que quieren facilitar las compras fundamentalmente a todas aquellas mujeres que también trabajan en el comercio. Los sábados también abrirán de 10 a 14 horas y en horario de tarde, de 18 a 20 horas, como otra gran apuesta.

