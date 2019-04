UGT insiste en que el Memorial a las Víctimas del Franquismo de Valladolid incluya el busto de Pablo Iglesias Memorial del cementerio de El Carmen. / J. S. El sindicato recuerda que la escultura de su fundador lleva en ese espacio desde 1998 y destaca que las obras comenzaron sin contar con su autorización EL NORTE Valladolid Miércoles, 3 abril 2019, 13:31

UGT ha firmado la cesión de los terrenos en el cementerio de El Carmen de Valladolid para el memorial en recuerdo a las víctimas del Franquismo. En un comunicado, el sindicato mantiene su idea de ubicar en este espacio un busto de Pablo Iglesias, fundador de esta central, algo que rechaza la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. «Nuestras sedes son conocidas como Casas del Pueblo, porque siempre han estado abiertas no solo a los afiliados sino a todos los ciudadanos, a todas las personas que han querido pasarse por ellas, independiente de su afiliación política o no. Por eso no toleramos que pretendan borrar nuestra historia amparándose en los pretendidos 'símbolos partidistas'», explican. Añaden en el escrito que «no es capricho, ni imposición por nuestra parte querer que el busto de nuestro fundador Pablo Iglesias forme parte del Memorial. Lleva en esa parcela desde septiembre de 1998, fecha en la que se inauguró coincidiendo con una exposición y conferencias sobre 'Los niños de la Guerra'», subrayan.

«Hemos puesto a disposición nuestra parcela, del PSOE y de la UGT, para que todas las víctimas de la Guerra que se encontraban en otras partes del Cementerio de El Carmen descansen en paz junto a las que ya había enterradas, volviendo a recordar que también las había sin adscripción política. Por lo tanto, ¿dónde está el problema?», se preguntan.

UGT asegura que desde la longevidad de sus 130 años de historia, «no busca protagonismo solo exige respeto, a su historia, a la verdad y a las víctimas».

Busto de Pablo Iglesias. / J. S.

Afirman que la Unión General de Trabajadores, a lo largo de sus 130 años de historia, «se ha destacado por su defensa y respeto hacia las personas, hacia sus ideas, libertades y derechos, siempre desde la responsabilidad y el compromiso con los principios democráticos».

«Nadie, en su sano juicio, puede negar ni poner en duda la firmeza de nuestro compromiso con la recuperación de la Memoria Histórica y la reparación de las víctimas. Esto nos ha llevado a colaborar con los colectivos implicados y poner a disposición, como no podía ser de otro manera, el espacio de una de las parcelas municipales del Cementerio de El Carmen de la que somos, junto con el PSOE, usuarios a perpetuidad para la ubicación del Memorial por las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo», destacan.

Añaden que su respeto a la verdad y a las víctimas les ha hecho mantenerse en un «respetuoso silencio, lo que no significa que vayamos a renunciar a nuestro pasado, que es más presente que nunca».

«Por lo tanto, ni bloqueamos ni imponemos nada, solo pedimos algo que resulta imprescindible en cualquier Democracia: respeto, tanto a las formas como a la verdad. Y la verdad dice que las máquinas entraron en la parcela en cuestión, sin el consentimiento necesario, ni de UGT ni del PSOE, en la que había restos de las víctimas de la Guerra que fueron removidos. Pero nos mantuvimos en un respetuoso silencio para que no hubiera malas interpretaciones ni posibilitáramos entrar en una espiral de despropósitos totalmente inadecuada. Pero ya no podemos seguir tolerando que el silencio respetuoso se confunda con otra cosa», argumentan.