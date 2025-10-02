El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una máquina de resonancia magnética. M. M.

Valladolid

Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia

El pequeño, de quince meses, entró en parada cardiorrespiratoria y sufrió un grave deterioro neurológico por el que tiene reconocida una discapacidad del 90%

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:26

Comenta

El Tribunal Supremo ha condenado a la aseguradora de un anestesista de Valladolid al pago de más de 1,2 millones de euros en concepto de indemnización a la familia de un bebé de 15 meses que entró en parada cardiorrespiratoria mientras se le realizaba una resonancia magnética craneal bajo sedación. Fruto de esta parada, el menor sufrió un grave daño neurológico, por el que tiene reconocida una discapacidad del 90%.

Pese a que al pequeño se le habían diagnosticado varias alergias alimentarias, entre ellas al huevo, en la prueba realizada en diciembre de 2012 se le administró Propofol, un anestésico que contiene lecitina de huevo, sin realizar un estudio preanestésico completo, sin la monitorización ni el registro anestésico adecuados.

Los padres del menor formularon una demanda contra la entidad aseguradora del anestesista interviniente en la resonancia magnética, Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), en reclamación de una indemnización por las lesiones y secuelas, al entender que había existido mala praxis médica. Entonces, la sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y condenó a la demandada a indemnizar a los demandantes en la suma de 600.000 euros.

Noticias relacionadas

Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»

Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»

Indemnizan con 160.000 euros a una familia por la muerte de una recién nacida debido a una negligencia

Indemnizan con 160.000 euros a una familia por la muerte de una recién nacida debido a una negligencia

No obstante, la aseguradora recurrió el fallo y aunque la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena, modificó el 'dies a quo' de los intereses, fijándolo en el 17 de abril de 2017, lo que reducía drásticamente el importe total de los intereses acumulados. Entonces, los progenitores, interpusieron entonces recurso de casación por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, cuestionando dicha modificación.

Ahora, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso, declarando que los intereses se tienen que devengar desde la fecha del siniestro. Además, la Sala subraya que, al tratarse de un supuesto de daño desproporcionado, era exigible al asegurador un especial deber de diligencia, por lo que no resulta creíble que ignorara un siniestro de tal gravedad.

Un «precedente»

En consecuencia, según se argumenta en un comunicado de El Defensor del Paciente, asociación que ha asesorado a los padres, el Tribunal Supremo revoca parcialmente la sentencia de apelación y confirma la condena con intereses desde el 5 de diciembre de 2012, por lo que la cuantía total se eleva a 1.214.000 euros, «estableciendo así un precedente de gran trascendencia para futuros litigios en la materia».

El abogado Santiago Díez, responsable de los servicios jurídicos del Defensor del Paciente de Castilla y León, valoró este «histórico» fallo: «Esta sentencia del supone un espaldarazo decisivo a la protección de los pacientes y a la responsabilidad de las aseguradoras. Se reconoce que no basta con pagar tarde: el retraso injustificado acarrea consecuencias económicas contundentes. No solo se ha hecho justicia con la familia afectada, en una lucha continua para que los responsables pagaran por la negligencia cometida con su hijo, sino que se ha sentado un precedente que servirá para impedir que las aseguradoras utilicen tácticas dilatorias en perjuicio de las víctimas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  2. 2

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  3. 3

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  4. 4 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  7. 7

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9 Cinco investigados por vaciar un extintor y defecar en las piscinas de Nava del Rey
  10. 10

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia

Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia