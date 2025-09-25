El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María Luisa Suárez, hija María Álamo, la mujer fallecida en 2016 en la residencia de Mojados.
Valladolid

Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»

La sentencia fija una indemnización de 80.116 euros a la familia que tardó «siete años» en poder acceder a la autopsia y expone que la mujer estuvo desatendida durante cinco días críticos

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:40

«Nos sentimos aliviados, pero han sido casi diez años de lucha judicial», dice María Álamo, hija de la anciana de 82 años que falleció ... el 6 de mayo de 2016 a causa de una sepsis generalizada provocada por la infección de una úlcera que no fue tratada durante varios días en la Residencia de la Tercera Edad San Ramón y San Luis de Mojados. «De haber sido atendida como es debido no hubiera terminado así. Lo que hicieron fue un asesinato», asegura María Luisa.

