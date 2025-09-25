Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»

«Nos sentimos aliviados, pero han sido casi diez años de lucha judicial», dice María Álamo, hija de la anciana de 82 años que falleció ... el 6 de mayo de 2016 a causa de una sepsis generalizada provocada por la infección de una úlcera que no fue tratada durante varios días en la Residencia de la Tercera Edad San Ramón y San Luis de Mojados. «De haber sido atendida como es debido no hubiera terminado así. Lo que hicieron fue un asesinato», asegura María Luisa.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Valladolid ratifica lo ya declarado por el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Valladolid y ha dado la razón a la familia confirmando la condena a la empresa CLECE S.A. (gestora en aquel momento de la residencia) como responsable de la deficiente atención prestada a la anciana y ha fijado una indemnización de 80.116 euros en favor de sus tres hijos.

«Mi madre entró en la residencia caminando y bien alimentada y al mes y medio salió en camilla, con una infección severa y con desnutrición», relata María Luisa Suárez.

La mujer internó a principios del mes de abril y tras varias semanas adptándose a la residencia comenzó a ver deteriorado su estado de salud. El 30 de abril de 2016 fue traslada al Clínico, donde falleció 6 días después. «En las primeras visitas no notamos nada y todo comenzó con el dolor en la zona sacra, donde se le formó una úlcera sobreinfectada de grado IV que en diez días le provocó la muerte. Una muerte que se pudo evitar y que se dio porque no la movieron, no la cambiaron de postura en los días que estuvo en cama en ningún momento y eso es algo que todas las residencias tienen establecido».

«Nos impidieran el acceso a la autopsia de mi madre durante siete años» María Luisa Suárez Hija de la anciana fallecida

De hecho, el informe pericial de la demandante refleja que la evolución de la infección que causó la muerte sólo puede explicarse por una falta de una adecuada atención y la sentencia expone además que la residencia no acredita la realización de los cambios posturales prescritos (que deben realizarse cada dos horas, así como el levantamiento diario de la cama), que se desatendió a la víctima durante al menos cinco días en los que su estado era «crítico» debido al riesgo que presentaba la úlcera y que tampoco ejecutó la derivación a geriatría ordenada por el médico del centro geriátrico, por lo que la mujer ingresó además con desnutrición y un fecaloma (posible obstrucción intestinal).

«Nos dimos cuenta que aquello era un descontrol absoluto, pero ya no pudimos evitar el final», admite Suárez, quien habla de la «necesidad de un cambio en el sistema de atención a los mayores y en el correcto funcionamiento de la sanidad pública. No queremos que esto le pase a nadie más porque destroza a una familia. La dejaron morir e intentaron ocultarlo todo».

Siete años en acceder a la autopsia

Hace esa acusación porque está convencida «de una connivencia entre la Junta de Castilla y León y la empresa gestora por aquel entonces, CLECE S.A., para tratar de tapar el caso. ¿Cómo te explicas sino que nos impidieran el acceso a la autopsia de mi madre durante siete años?». Asegura María Luisa, en nombre de la familia, que pusieron más de 14 reclamaciones al servicio de Atención al Paciente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. «No nos daban respuesta alguna de dónde estaban los informes sobre su muerte, fue una sensación de abandono e impotencia brutal. Fue una negligencia a todos los niveles».

Denunciaron en reiteradas ocasiones la falta de entrega del informe de necropsia de la finada ante la Gerencia de Salud y la Consejería de Sanidad, «¿y qué recibimos? Nada más que silencio». El anormal funcionamiento sistema sanitario público en este caso unido a un silencio administrativo reiterado provocaron «el alargamiento del dolor de la familia durante años porque esos informes eran esenciales para esclarecer definitivamente la causa del fallecimiento, así como una vulneración de su derecho a recibir información clínica esencial», asegura el especialista en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos del Defensor del Paciente, Santiago Díez, quien ha llevado el caso.

«Que una anciana muera en estas condiciones y que su familia deba esperar años para conocer la verdad es algo cruel e inhumano» Asociación El Defensor del Paciente

Los hechos ocurrieron hace más de nueve años en la Residencia de la Tercera Edad San Ramón y San Luis de Mojados donde apenas unos meses después del fallecimiento de María Álamo cambió de empresa gestora de CLECE S.A. a CK Senior. «Llevamos desde 2017 pero no sabíamos nada de lo sucedido y en su día ni siquiera nos trasladaron la muerte de una residente. Nos desvinculamos totalmente de aquello y lamentamos lo ocurrido», exponen desde CK Senior, que «ya no trabaja con las mismas personas». Asimismo, este periódico ha intentado sin éxito contactar con la empresa gestora que ha sido condenada, sin obtener respuesta por parte de CLECE.

Desde la Asociación El Defensor del Paciente explican que este caso refleja la doble victimización que sufren muchas familias. «Primero por la negligencia asistencial y después por la opacidad de la Administración. Nuestros mayores no son ciudadanos de segunda, las residencias cobran elevadas cantidades y están obligadas a garantizar cuidados básicos, que una anciana muera en estas condiciones y que su familia deba esperar años para conocer la verdad es algo cruel e inhumano que la sociedad no puede tolerar».