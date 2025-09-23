El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos ancianos descansan en el patio de la Residencia Pública Asistida de La Rubia A, Mingueza

Valladolid

La residencia de La Rubia recupera la normalidad tras el incendio en su patio: «El humo era irrespirable»

Las trabajadoras trasladaron rápidamente a 65 ancianos, la mayoría con movilidad reducida, a una zona más segura del edificio

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:01

No hay que lamentar daños personales y vaya por delante que todos están bien, que la historia ha terminado de la mejor forma posible, pero ... el incendio que se declaró este lunes, poco después de las diez de la noche, en el patio trasero de la residencia Pública Asistida de La Rubia hizo vivir a trabajadores y residentes «momentos de ansiedad y temor por lo que pudiera pasar».

