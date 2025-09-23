Dos meses de obras para devolver la normalidad al edificio incendiado de la calle San José

Han pasado casi dos meses desde que el incendio declarado de madrugada en la cubierta del centenario edificio de la calle San José devorase parte ... del tejado y dejase seriamente dañada la caja de escalera más cercana a la última planta. Desde aquel lunes, 28 de julio, los nueve residentes del número 7, un bloque de tres alturas, fueron desalojados del edificio que ha permanecido precintado y sin moradores en su interior hasta la fecha.

Al interior solo han podido acceder, y con aviso previo a las autoridades, los vecinos en un par de ocasiones «para coger lo básico» con el fin de evitar cualquier peligro en un edificio donde existe inestabilidad en los elementos superiores. Con la aprobación, la semana pasada, del compromiso de dirección, de seguridad, salud y gestión de residuos por parte del Ayuntamiento ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Así, tras la colocación de los andamios en la fachada exterior del bloque que quedaba terminada el pasado viernes, este lunes a primera hora daban comienzo los tan esperados trabajos de apuntalamiento y rehabilitación que devolverán la normalidad a los vecinos que, desde julio, viven en casas de amigos o familiares mientras sus viviendas permanecen cerradas.

«No es un trabajo fácil y calculamos que se prolongará entre uno y dos meses porque ahora cuando entremos hay que ver y valorar», especificaba esta mañana el jefe de obra, Víctor de la Llana, mientras su equipo descargaba uno tras otro los puntales necesarios para garantizar la seguridad en su trabajo.

Lo primero que harán, de hecho, es completar una primera fase de apuntalamiento que requiere instalar los medios de protección necesarios para dar paso a las labores de desescombro. «Una vez hecho esto, vamos a proceder a sanear la cubierta y acceder mediante el andamio al tejado para quitar las tejas por fuera, además de consolidar la estructura de la escalera en la zona de la última planta», puntualizan desde la empresa encargada de ejecutar las obras.

No son pocas cosas las que quedan por delante para devolver la normalidad a esta comunidad de vecinos. «Después un técnico redactará un proyecto sobre el alcance de los daños para ver qué alcance tiene la rehabilitación que hay que realizar en este caso como puede ser sustituir la cubierta, la escalera dañadas, renovación de suelos... y eso que todavía no hemos llegado arriba para valorarlo todo», matiza De la Llana.

A medida que vayan avanzando los trabajos será el momento de valorar si los inquilinos pueden volver antes de que terminen por completo las obras. «Es muy pronto aún para asegurar si podrán volver una vez que todo esté apuntalado, pero en principio podría ser una opción», finaliza el jefe de la recién iniciada obra de la calle San José.

De hecho, esa es la esperanza que mantienen los vecinos afectados que entienden que una vez que esté apuntalada y asegurada la estructura y con la instalación de una lona en el tejado para evitar posibles filtraciones puedan volver a su casa.

«Al menos los que viven en la primera y la segunda altura», dice Luis Arranz, uno de los residentes del bloque contiguo que mantiene contacto con los afectados. «Al menos así podrían retomar un poco la normalidad, porque realmente es una obra que urge, que al final ha afectado a estas personas«, dice en referencia a los nueve vecinos -con edades comprendidas entre los 50 y los 65 años- que llevan fuera de su casa desde la noche del 28 de julio la policía y los bomberos llamase a su puerta, poco antes de las cuatro de la madrugada, para decirles que tenían que salir con lo puesto.