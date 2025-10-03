El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un alumno camina por el campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Incertidumbre entre los profesores temporales de la UVA por el pago de los complementos

CC OO denuncia que los docentes desconocen cuándo se pagarán y con qué retroactividad y piden a la universidad que establezca un calendario para su abono

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:09

Comenta

La sentencia es firme y parte del personal temporal de la Universidad de Valladolid -287 docentes según la institución- verán reconocidos sus complementos salariales. Los ... quinquenios y los sexenios, más en concreto. Así lo ha dicho el Tribunal Supremo y así lo debe acatar la UVA, que los pagará «lo más pronto posible», concretaban fuentes de la institución. Llevarlo a la práctica no es tan sencillo y eso abre varios interrogantes entre los profesores temporales que los comenzarán a percibir, aquellos que pertenecen al Personal Docente Investigador (PDI). Preguntas que trasladan desde CC OO, sindicato que denunció la situación y que presentó la demanda sobre la que se ha dictado sentencia.

