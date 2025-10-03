Incertidumbre entre los profesores temporales de la UVA por el pago de los complementos

La sentencia es firme y parte del personal temporal de la Universidad de Valladolid -287 docentes según la institución- verán reconocidos sus complementos salariales. Los ... quinquenios y los sexenios, más en concreto. Así lo ha dicho el Tribunal Supremo y así lo debe acatar la UVA, que los pagará «lo más pronto posible», concretaban fuentes de la institución. Llevarlo a la práctica no es tan sencillo y eso abre varios interrogantes entre los profesores temporales que los comenzarán a percibir, aquellos que pertenecen al Personal Docente Investigador (PDI). Preguntas que trasladan desde CC OO, sindicato que denunció la situación y que presentó la demanda sobre la que se ha dictado sentencia.

Son varias cosas. Comenzando por el cuándo, el quién y desde cuándo. «La universidad debe establecer un calendario, un protocolo, concretar en qué fechas se van a abonar los complementos y con qué retroactividad. Ahora mismo, hay profesores que desconocen si tienen derecho o no a recibir el pago de estas retribuciones y actualmente el servicio de Profesorado no ha establecido ni los mecanismos para solicitar dichos complementos y su cobro», apuntan desde la Federación de Enseñanza del sindicato.

Desde la organización inciden en que la Universidad de Valladolid «se negó» a abonar los complementos mientras que desde la UVA puntualizan que el Vicerrectorado de Profesorado «nunca» ha tenido la intención de paralizar el pago del complemento. «La sentencia de diciembre de 2023 se paralizó por el recurso interpuesto por CC OO ante el Supremo. Una vez que la sentencia ha sido firme, la Universidad de Valladolid (que no la recurrió) ha procedido a reconocer el pago de estos complementos», defendía la institución. Responden desde la agrupación sindical que ya existía jurisprudencia previa en el mismo sentido (la primera en diciembre de 2020 por el Supremo), en otras comunidades e incluso en casos particulares vía administrativa dentro de la misma universidad, antes de la sentencia que afecta directamente a las instituciones universitarias de la comunidad.

Se deberán pagar 266 quinquenios y 196 sexenios a profesionales temporales

En concreto, el recurso tenía la intención de incluir la figura del personal investigador, que al final ha quedado fuera de la sentencia definitiva pues el Supremo considera que como la figura fija no percibe estos complementos no existe discriminación con sus homólogos temporales. «Seguiremos luchando por los derechos de estos trabajadores, que también deben ver reconocidos sus complementos, especialmente el relativo a los sexenios (que se reconocen por la labor de investigación)», inciden desde el sindicato. En cualquier caso, antes del recurso, la sentencia ya dio por válido que el cuerpo temporal de PDI cobrara los complementos, algo que no ha sucedido hasta la sentencia firme de este año. «La universidad se negó a pagar. Podrían haber empezado entonces y después añadir o no, en función de la sentencia, la figura de persona investigador, pero se amparaban en que la sentencia no era firme cuando ya había jurisprudencia sobre el mismo caso en otras comunidades autónomas y universidades», insisten. Y más causísticas, como si el derecho a estas retribuciones afecta desde esa primera sentencia o desde la última y definitiva, lo que también desconocen.

Además del personal investigador, que ya aparecía reflejado en la demanda y cuya inclusión derivó en el recurso, desde CC OO también apuntan a la figura de los profesores asociados y piden a la universidad que sea «coherente» con las sentencias nacionales, apuntando también a los criterios de ponderación, que hace que profesionales -no fijos o los propios asociados- con mayor carga lectiva que otros compañeros, tengan menos puntos a la hora de reclamar los quinquenios.

Un millón de euros

Según las previsiones que maneja la Universidad de Valladolid, se deberán pagar 266 quinquenios a profesionales temporales y 196 sexenios a otros trabajadores en la misma situación. Son 287 docentes -la suma de los complementos no coincide porque hay casos donde una persona pueda percibir dos quinquenios- que en total supondrán un desembolso de 1.171.544 euros a la UVA. Otro de los puntos que destacan desde el sindicato se concreta en la presentación de solicitudes para la evaluación docente del profesorado con contrato laboral, donde los docentes solicitan el reconocimiento de estos quinquenios. El plazo, hasta final de año, pero la sentencia obligaría a la institución a cambiar ciertos puntos para incluir las novedades que recoge la sentencia, que se dio a conocer en septiembre, apuntan desde el sindicato.

Desde la UVA también recalcan que más allá del «presupuesto limitado» han «priorizado» la estabilización y la promoción de la figura de los profesores ayudantes doctor (Payud). «El número de plazas se ha ampliado considerablemente y, por otra parte, estos profesores han promocionado a profesores permanentes laborales o titulares de universidad al año de su contrato, cuando anteriormente el plazo era de cinco años. Eso les ha permitido no solo cobrar todos los complementos y experimentar una importante subida de sueldo, sino disponer de un puesto fijo y con la estabilidad personal y familiar necesaria para desarrollar su profesión docente e investigadora en la UVA», defienden desde la universidad.