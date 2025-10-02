El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Desde la izquierda, Sergio Martínez, Elysa López, Íñigo Igualador, Antonio Largo, Rebeca Alonso, Carlos Burguillo, Víctor Antón y Rodrigo Jarabo. Carlos Espeso

La Universidad de Valladolid inaugura su curso con 'Carmen' de Bizet

La JOUVA, el Coro y el Ballet Español participan en el primer concierto de su temporada en el Miguel Delibes el domingo

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:26

Comenta

Ni estimaba demasiado a España, ni tuvo fácil el estreno de la obra que terminó por representar lo hispano para buena parte de Europa. Aún ... así 'Carmen', de Bizet, es más que una ópera que el domingo revisitará la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid acompañada por el Coro y el Ballet Español de la UVA. La cita será a las 19:00 en el Centro Cultural Miguel Delibes y ya han vendido dos tercios de las entradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  7. 7

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  10. 10

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Universidad de Valladolid inaugura su curso con 'Carmen' de Bizet

La Universidad de Valladolid inaugura su curso con &#039;Carmen&#039; de Bizet