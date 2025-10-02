La Universidad de Valladolid inaugura su curso con 'Carmen' de Bizet

Ni estimaba demasiado a España, ni tuvo fácil el estreno de la obra que terminó por representar lo hispano para buena parte de Europa. Aún ... así 'Carmen', de Bizet, es más que una ópera que el domingo revisitará la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid acompañada por el Coro y el Ballet Español de la UVA. La cita será a las 19:00 en el Centro Cultural Miguel Delibes y ya han vendido dos tercios de las entradas.

Íñigo Igualador, director de la JOUVA, ha querido conmemorar el 150 aniversario de la muerte del compositor francés con un programa monográfico dedicado a él. Primero interpretarán las suites 1 y 2 de 'L'Arlesienne' y en la segunda parte se sumarán las otras dos agrupaciones artísticas para ofrecer una síntesis de 12 escenas de la ópera, expuestas en cuatro cuadros. «No se trata tanto de narrar una historia, que es conocida por la audiencia, como de evocar las fuerzas latentes», explicó el director. Completa el elenco la mezzosoprano Manuela del Caño.

Junto a él debuta el director del Coro de la UVA, Sergio Martínez. El joven músico riojano se pone al frente de la formación vocal en plena celebración de su 75 aniversario. Cinco serán las citas de este curso. Tras el programa inaugural, al que se han sumado antiguos miembros del Coro, en Navidad preparan una colaboración con otro coro de la ciudad. En Semana Santa abordarán una obra contemporánea que firma la compositora estadounidense Caroline Shaw, ' Anuncio manus (A las Manos)' (2016), siete piezas inspirada en las cantatas de Buxtehude. Para primavera habrá «una sorpresa» y el curso se clausurará con el estreno de una obra vocal encargada a un joven compositor nacional que aún no han querido desvelar.

Sus objetivos es lograr un grupo cohesionado y flexible, «capaz de abordar distintos repertorios y estilos» y que pueda salir del formato tradicional en el escenario. Trabajar la improvisación está entre sus deseos.

Las pruebas de acceso para el Coro serán el día 9, en el Colegio Alfonso VIII, a partir de las 18:00h. El director del grupo de teatro, Carlos Burguillo, anunció las pruebas de su compañía para los días 14 y 1, de 18 a 21:00h, en el mismo lugar que el Coro.

Víctor Antón, director del Grupo de Jazz en la UVA, hará las suyas el día 24 de 1 a 20:00h., mientras que Elysa López, responsable del Ballet Español de la UVA, propone las de los bailarines el día 25 de 11 a 13:00h. Por último, Rodrigo Jarabo, responsable de relanzar el Grupo de Música Antigua recordó que tienen la plantilla completa pero pueden admitir a algún instrumentista o vocalista más que podrán probarse los días 19 de octubre y 9 de noviembre de 10 a 14 y de 1 a 20:00h. Todos ellos pidieron ganas y compromiso. Tanto el teatro como el ballet agradecen especialmente la concurrencia de miembros varones.