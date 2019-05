«Lo importante del vino es que marida sobre todo con amigos»

Dicen los entendidos que hay vinos que van bien con un tipo de alimento y otros con otros. De lo que no cabe duda es que todos ellos, independientemente de color, sabor y condición, pegan bien con amigos. Así lo comprobaron los 150 asistentes a la primera y exitosa cata de la segunda edición de 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino', dirigida por Goyo González, que además ser todo un entendido en los mal llamados caldos (al menos para él), demostró ser el perfecto maestro de ceremonias y, a la postre, un buen amigo al que consultar y con quien compartir ideas sobre todo lo catado.

Ciertamente, en ocasiones se distancia el paladar de la comprensión general; los que más saben suelen aplicar conocimientos lejanos del común de los mortales y hacer poco accesible el saber del líquido tan bueno y variado que hay, para el caso, en Valladolid. No fue su caso; interpeló al público de tal modo, interactuó de tal manera, que pudo entenderlo el más profano. De hecho, para empezar se presentó no como un gran entendedor, porque «son muy pocos los que saben de verdad», sino como «alguien a quien le gusta mucho», aunque no tanto, parece, como Carlos Herrera, con quien colabora y con cuyo saber y disfrute ironizó (siempre con tanto respeto como humor).

Galería. Jornada de mañana en 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino'

Algún visitante todavía no convencido decía poco antes de que comenzara la cata que no era la mejor hora para probar vinos, y que además hacía calor. Nada más lejos, no era para tanto, pese a que sí hacía bueno, y por si las moscas, la organización lo tenía todo pensado: cada participante recibía un gorrito para cubrir la testa, no fuera a ser. Esas dudas que quedaban las resolvió nada más cogió el micro el periodista: «Es la mejor hora; ha transcurrido el tiempo suficiente después de la comida como para tener las papilas gustativas limpias». Además, si alguien aún no las tenía, y para el instante entre trago y trago, para captar mejor los matices de cada vino, siempre podían beber un sorbito de agua.

El primer vino en ser catado fue un verdejo de la Denominación de Origen Rueda, seguido por un rosado de Cigales, un blanco de León, un tinto de Toro y otro de Ribera, cada uno de ellos con sus matices en cuanto al color y el sabor, aproximados entre chascarrillos amenos por Goyo González, que reconoció con sutileza lo alejado que está a veces del paladar cuanto explican los que más saben de los vinos y desmitificó eso de que los hay que solo sirven para acompañar una u otra cosa. «Hay tintos que acompañan bien el pescado, según esté cocinado, hay blancos que maridan bien con carnes, y se dice que los rosados pegan bien con todo. En realidad, lo que va bien con todo es el vino en general, sobre todo con amigos», espetó convencido el periodista, que para entonces se había ganado al público participante y a algún curioso que se apostó junto a las vallas delimitantes para reír con él. Efectivamente, como quien charla y ríe entre amigos.

Mañana a las 18.15 h. tendrá lugar la segunda cata dirigida y después, el concierto de 'Sal Gorda' amenizará el ambiente a partir de las 20 horas. Pero ya antes, a partir de las 12 del mediodía 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino' abrirá sus puertas con distintas actividades hasta las 14 horas.

Degustación popular

■ Fechas. Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de mayo, en la Plaza Mayor de Valladolid. El acceso será libre para todo el público, pero solo se venderán fichas a los mayores de 18 años. El horario de degustación y venta de vinos y productos gastronómicos será el viernes 3 y el sábado 4 de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. El domingo 5, de 12:00 a 14:00 horas.

■ Precio. El bono de cinco vinos, más una copa, más un portacopas se venderá a 10 euros.

■ Operativa. Cada persona mayor de 18 años que adquiera un bono recibirá, además de la copa y el portacopas, las fichas válidas para su entrega en las casetas; se canjeará en estas una ficha por cada vino. Cada bodega dispondrá como mínimo de un vino canjeable por una sola ficha.

■ Catas. Se organizarán dos catas para 150 personas cada una de

ellas, dirigidas por el periodista Goyo González. Los asistentes a estas catas deberán inscribirse previamente y abonar una cuota de dos euros en la oficina comercial de El Norte en la calle Zúñiga o en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos. Se catarán vinos genéricos de cada una de las denominaciones de origen de la provincia de Valladolid: Ribera, Rueda, Cigales, Toro y Tierra de León.

■ Excursiones. Además de la venta en las carpas y de las catas, el sábado 4 y el domingo 5, de 11:00 a 17:00 horas se desarrollarán excursiones por las cuatro Rutas del Vino certificadas de la provincia de Valladolid, Ribera del Duero, Rueda, Toro y Cigales. La visita incluye almuerzo. Un autobús partirá cada uno de estos días por cada una de estas rutas desde la Acera de Recoletos, frente a la Oficina de Turismo. El precio del billete (que incluye el almuerzo) será de 25 euros por persona.

■ Organización y patrocinadores. Organiza Foro de Debate y patrocinado por el Ayuntamiento de Valladolid, con la colaboración de las Denominaciones de Origen y las cuatro rutas del Vino Certificadas y el impulso del diario ElNorte de Castilla.

• BODEGAS

Ribera del Duero

-3 Ases Bodegas y Viñedos

-Bodega Barco las Culebras

-Bodegas Arco de Curiel

-Bodegas Bohórquez

-Bodegas Briego

-Bodegas Nexus

-Bodegas Resalte

-Bodegas Thesaurus

-Dominio del Cuco

-Lynus Viñedos y Bodegas

-Emina

Rueda

-Bodega La Soterraña

-Bodegas y Viñedos Verderrubi

-Diez Siglos de Verdejo

-Rodríguez Sanzo

-Emina

-Liberso Curioso Verdejo

Cigales

-Bodega Traslanza

-Bodegas César Príncipe

-Bodegas Finca Museum

-Bodegas Hermanos Duque García

-Bodegas Hijos de Félix Salas

-Bodegas Hiriart

-Bodegas Mucy

-Bodegas Ovidio García

-Bodegas Sinforiano

-C. H. Vinos de Cubillas

-Bodega Thesaurus