Uno de los implicados en la pelea en Delicias del fin de semana dio positivo en alcohol

En el lado negativo del balance de alcoholemias del fin de semana en la capital vallisoletana se encuentran las seis personas que dieron positivo en ... alcohol o drogas, todas ellas denunciadas por un delito contra la seguridad vial. En el positivo, que nadie dio positivo en los controles desplegados por toda la ciudad de la Policía Municipal.

Entre los denunciados del fin de semana se encuentra un hombre que dio positivo al volante (0,69) en la calle Carmelo, en el barrio de Delicias. Un hecho relacionado directamente con el altercado que tuvo lugar en la confluencia de esa calle con Mariano José de Larra, donde a las 3:00 horas del domingo se golpearon cuatro personas, de origen extranjero, a las puertas de un local de ocio nocturno. A la llegada de los agentes, los implicados rehusaron interponer denuncias, si bien uno de ellos sí que dio positivo al volante.

El fin de semana con alcohol al volante arrancó a las 16:00 horas del día de Todos los Santos en Duque de la Victoria, donde una persona dio positivo en drogas. Las infracciones continuaron ese mismo día a las 21:00 horas en la calle Cardenal Torquemada, donde un motorista se cayó en la vía pública. Fue sometido a las pruebas y arrojó un 0,66.

Además del incidente de la calle Carmelo, esa misma noche, los agentes municipales cazaron a otra persona bajo los efectos del alcohol en un vehículo. Fue en la avenida de Ramón Pradera. Durante este domingo, otra persona fue sorprendida con una tasa elevada (1,22) en la calle Trepadores, mientras que el último denunciado tuvo lugar en la Acera de Recoletos a las 1:00 horas de este lunes, cuando una persona dio positivo en cocaína y anfetaminas.

Entre el viernes y la noche del domingo (madrugada del lunes), la Policía Municipal desplegó once controles, en los que efectuaron 99 pruebas. Todas ellas fueron negativas.