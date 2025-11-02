El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El incidente se registro en torno a las dos de la mañana en las inmediaciones de la calle Carmelo, frente a un club de ocio nocturno. El Norte
Valladolid

Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias

El incidente tuvo lugar en torno a las dos de la mañana y los implicados rehusaron denunciarse mutuamente

J. S. H.

J. S. H.

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Un nuevo altercado esta madrugada ha sobresaltado a los vecinos de la calle Carmelo, en el barrio de Delicias, cuando cuatro personas la han emprendido ... a golpes frente a un establecimiento de ocio nocturno de la zona.

