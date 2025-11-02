Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias

Un nuevo altercado esta madrugada ha sobresaltado a los vecinos de la calle Carmelo, en el barrio de Delicias, cuando cuatro personas la han emprendido ... a golpes frente a un establecimiento de ocio nocturno de la zona.

El incidente, que ha tenido lugar en torno a las dos y cuarto de la madrugada, ha obligado a desplazar a una patrulla de la Policía Local hasta la esquina con la calle Mariano José de Larra, donde los agentes se han encontrado una pelea entre cuatro personas, de origen extranjero, que tras ser identificadas han rehusado denunciarse mutuamente, sin que se hayan producido detenciones, según informan desde el cuerpo municipal.

Un altercado de menor calado que los acontecidos en semanas anteriores pero que se suma a una larga lista de sucesos registrados en las vías de este barrio durante los últimos meses. Hace poco más de un mes, en la madrugada del 21 de septiembre, una riña tumultuaria obligaba a intervenir a tres dotaciones de la Policía Nacional, que procedió a la detención de cuatro implicados que se habían agredido con armas blancas. Como consecuencia de las lesiones, tuvieron que ser tratados en un centro hospitalario antes de su traslado a dependencias policiales.

Otra vez a altas horas de la noche del viernes 29 de agosto, otra patrulla de la Policía Local tuvo que intervenir para arrestar a un hombre de 31 años por amenzar de muerte en la vía pública a otro que estaba en compañía de su madre. Más movido fue el mes de julio, con al menos cuatro intervenciones, incluida una reyerta con machetes en los entornos del túnel de Labradores, que saldó con una detenida; otra pelea con botellas y navajas y un tercer enfrentamiento entre dos compañeros de piso en el que uno de ellos perdió parte de una oreja.

El 29 de junio, de nuevo en la calle Carmelo, otra pelea grupal movilizaba varias dotaciones municipales, que cuando llegaron a lugar de los hechos, vieron a varias personas marchándose apresuradamente de la zona.