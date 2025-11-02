El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Anass Ahnin, en los entornos del Parque de las Norias en julio del año pasado. José C. Castillo

Valladolid

El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa

El joven marroquí, tras tres años en Valladolid, encuentra una habitación en alquiler en Peñafiel aunque las secuelas de la agresión le impiden trabajar con asiduidad

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:11

Poco o nada le ha cambiado la vida a Anass Ahnin desde que hace más de tres años decidiera cruzar el Estrecho de Gibraltar en ... busca de una oportunidad. Llegó siendo menor de edad y ahora, con 21 años, sigue en la lucha para obtener la nacionalidad y un trabajo en Valladolid. Su historia hasta la fecha se resume en okupaciones constantes en la capital y una agresión sufrida tras recibir martillazos cuando estaba instalado de forma ilegal en los restos de las edificaciones del Rancho Grande. Allí, otro okupa, de forma sorpresiva, le dio cuatro golpes con la herramienta hace más de un año. Desde entonces, como él mismo dice, «no ha vuelto a ser lo mismo».

