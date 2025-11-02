Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok La Policía Nacional ha identificado a ocho colaboradores o 'mulas' a raíz de la denuncia

Un agente de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Gerona.

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han identificado a ocho personas titulares de cuentas en las que se han realizado ingresos obtenidos mediante ciberestafas. La víctima, que ha perdido casi 10.000 euros, fue captada a través de una red social en la que se prometían ganancias rápidas por dar 'likes' a vídeos de TikTok.

Todo se inició el pasado mes de abril, cuando un ciudadano presentó una denuncia en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en la capital. En ella relataba como había sido atraído con un anuncio en Internet que prometía ingresos económicos rápidos por dar 'me gusta' a determinadas grabaciones de TikTok.

Al principio se cumplieron las condiciones promocionales y el afectado recibió unos ingresos rápidamente mediante pequeños pagos. En concreto, según ha informado la Policía Nacional, obtuvo 193 euros. Una vez que los delincuentes se ganaron la confianza del hombre, le ofrecieron la posibilidad de conseguir aun más dinero suscribiéndose a una página de inversiones en criptomonedas, a lo que accedió.

Cuando realizó su suscripción, «un mentor de tareas de la organización» se puso en contacto con él, para indicarle qué inversiones debía realizar desde la cuenta de su entidad bancaria. Esos traspasos se veían reflejadas con sus ganancias correspondientes en la página web, sin que la víctima se diera cuenta de que eran falsas y su dinero realmente había sido transferido a cuentas controladas por la organización criminal.

Cuando el vecino de Valladolid quiso hacerse con las supuestas ganancias, los criminales hicieron creer que debido a un error tenía que realizar un ingreso de 8.000 euros para desbloquearlas. Tras notificar que no disponía de esa cantidad, se le propuso como solución que la organización aportara «2.500 euros a modo de crédito y el denunciante el resto, a lo que accedió».

Un número de Indonesia

No fue suficiente, puesto que posteriormente el mentor le indicó que tenía que ingresar otros 15.000 euros. En ese momento el denunciante quiso recuperar todo el dinero invertido, así como los réditos obtenidos, para lo que le solicitaron desde la organización una serie de datos bancarios. Cuando se puso en contacto con su entidad financiera para obtenerlos, le indicaron que desconocían a que se refería.

Fue entonces cuando el hombre, al saberse engañado –en total había perdido 9.780 euros–, presentó la correspondiente denuncia. Las investigaciones de la Policía Nacional permitieron identificar a los autores de la estafa y descubrir que el número de teléfono asociado a las redes sociales desde las que se ponían en contacto con él era de Indonesia.

Fruto de las mismas pesquisas se ha identificado a ocho personas, titulares de las cuentas a las que era transferido el dinero de la víctima, quienes a su vez se lo hacían llegar a la organización mediante transferencias de las que se quedaban una pequeña comisión. Estas personas son conocidas como 'mulas', puesto que mueven el dinero de una cuenta a otra para que los criminales se puedan hacer con las ganancias y dificultar el seguimiento del dinero por las autoridades.

Los investigadores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial del CNP en Valladolid han trasladado las diligencias y todos los datos obtenidos a la autoridad judicial, dando por concluida la investigación, a la espera de que el magistrado determine la responsabilidad penal de las ocho 'mulas' identificadas.