La hermana del desaparecido en Valladolid: «Seguramente esté en un pueblo o en el campo»

«Tuvo un brote psicótico y empezó a comportarse de manera extraña, pero no de forma agresiva porque él no es agresivo ni violento». Así ... relata Isabel Aranda, la hermana del historiador desaparecido en Valladolid Alejandro Aranda, lo que pudo suceder en el Hotel Olid instantes antes de que se perdiera la pista a este guía turístico zaragozano el pasado domingo.

La Policía Nacional lleva desde el lunes buscando a Alejandro y su hermana ha aportado a los agentes todo lo que está en su mano con el fin de que se le encuentre cuanto antes. «Nosotros somos de un pueblo de Zaragoza y él no se conoce esta zona. Así que estará desubicado», indica Isabel, quien piensa que es más que probable que su hermano se haya alejado del núcleo urbano. «Seguramente esté en un pueblo, en el monte o en el campo. No creemos que esté en Valladolid capital porque no le gustan las ciudades. Él es mucho más de campo. Creemos que puede ser que se haya ido a los campos buscando la manera de regresar a su pueblo», explica la hermana de Alejandro.

«Ha tenido otros brotes, pero se han controlado. Esta es la primera vez que desaparece», concluye Isabel Aranda, que detalla la ropa que llevaba Alejandro el domingo con el fin de que cualquiera que pueda encontrarse con él pueda identificarlo rápidamente. «Creemos que iba entero de negro. Probablemente, con un pantalón de chándal negro y un abrigo negro con capucha», asegura.