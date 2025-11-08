Herido un joven en una colisión entre un patinete y un coche en el Paseo de Zorrilla

El Norte Valladolid Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:47 Comenta Compartir

Un joven de 24 años ha resultado herido a las 12:15 horas de este sábado al verse implicado en un accidente de tráfico cuando iba circulando con su patinete por el Paseo de Zorrilla (a la altura de la glorieta de monumento al cine).

En ese punto se ha producido un choque entre el joven que se desplazaba en vehículo de movilidad personal y un turismo. Como consecuencia del impacto, el varón ha resultado herido en la espalda y se quejaba además de dolores en la mano y ha sido atendido en la zona por sanitarios que se han desplazado en una ambulancia de soporte vital básico.

Asimismo, el servicio de emergencias 112 que ha sido avisado de lo ocurrido ha solicitado la asistencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y efectivos de Policía Local.