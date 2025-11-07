El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia, en una imagen de archivo. El Norte
Valladolid

Herido al caerse de la moto en la rotonda de acceso a Río Shopping

El hombre, de 47 años, se quejaba de dolor en las manos tras acabar en el asfalto del cruce de la calle Ramón y Cajal y la Avenida Suecia

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:26

Un hombre de 47 años ha resultado herido en la tarde de este viernes al caerse de la moto con la que circulaba por el término municipal de Arroyo de la Encomienda, concretamente en la rotonda de acceso al centro comercial Río Shopping ubicada en el cruce de la calle Ramón y Cajal y la Avenida Suecia.

Una llamada a las 17:46 horas ha alertado del siniestro al 112, quien ha su vez ha trasladado el aviso a la Policía Local de Arroyo, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido que se quejaba por un fuerte dolor en las manos.

