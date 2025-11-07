Herido al caerse de la moto en la rotonda de acceso a Río Shopping

El Norte Valladolid Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:26 Comenta Compartir

Un hombre de 47 años ha resultado herido en la tarde de este viernes al caerse de la moto con la que circulaba por el término municipal de Arroyo de la Encomienda, concretamente en la rotonda de acceso al centro comercial Río Shopping ubicada en el cruce de la calle Ramón y Cajal y la Avenida Suecia.

Una llamada a las 17:46 horas ha alertado del siniestro al 112, quien ha su vez ha trasladado el aviso a la Policía Local de Arroyo, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido que se quejaba por un fuerte dolor en las manos.