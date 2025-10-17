El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
Imagen de archivo de la Policía Local de Valladolid. Carlos Espeso

Valladolid

Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete

Los hechos se produjeron pasadas las nueve de la noche del pasado lunes en la calle del Rastrojo

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:54

Comenta

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid tuvieron que intervenir el pasado lunes en una presunta agresión de un usuario de un patinete eléctrico a ... una mujer en Huerta del Rey. Los hechos se produjeron sobre las 21:20 horas en las inmediaciones de un bar ubicado en la calle del Rastrojo, cuando una mujer aseguró que acababa de ser agredida por un hombre de gran envergadura tras, al parecer, recriminarle tanto a él como a otros dos varones que tocaran el timbre de un vehículo de movilidad personal (VMP).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  3. 3 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  10. 10 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete

Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete