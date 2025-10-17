Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid tuvieron que intervenir el pasado lunes en una presunta agresión de un usuario de un patinete eléctrico a ... una mujer en Huerta del Rey. Los hechos se produjeron sobre las 21:20 horas en las inmediaciones de un bar ubicado en la calle del Rastrojo, cuando una mujer aseguró que acababa de ser agredida por un hombre de gran envergadura tras, al parecer, recriminarle tanto a él como a otros dos varones que tocaran el timbre de un vehículo de movilidad personal (VMP).

Según su testimonio, tras reprocharles su actitud el presunto agresor se acercó a ella y le propinó una patada que la hizo caer al suelo, llegándose a golpear en la cabeza. Tras todo ello, según manifestó la víctima a los policías locales desplazados hasta la zona, el hombre se marchó a bordo de un patinete eléctrico. Los agentes realizaron una batida por las inmediaciones, si bien finalmente no lograron dar con el paradero del presunto autor.

Hasta la calle del Rastrojo se trasladó también personal sanitario para auxiliar a la mujer herida, que fue trasladada más tarde en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid para ser atendida de las lesiones sufridas.