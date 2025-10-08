Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo

Una llamada al 112 ha alertado a las 20:17 horas de hoy miércoles de que en la confluencia de las calles Gabilondo e Irún ... de Valladolid se estaba produciendo una multitudinaria pelea.

En su aviso, el alertante indicó que eran en torno a una decena las personas que estaban participando en el enfrentamiento, por lo que hasta el punto indicado por esta persona acudió un importante despligue policial, en el que estaban miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP).

Fuentes de la Policía Nacional señalan que los agentes desplegados, una vez en el lugar, no vieron ninguna pelea ni ningún lesionado por la zona. No obstante, los policías recorrieron las calles adyacentes y en esa vuelta de reconocimiento identificaron a dos jóvenes que negaron saber nada de los hechos, por lo que las patrullas desplegadas tuvieron que dar por finalizada la intervención.