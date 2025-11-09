El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un repartidor de Glovo espera que le entren pedidos móvil en mano en la Acera de Recoletos de Valladolid. Alberto Mingueza

Glovo solo ha contratado a 70 repartidores en Valladolid desde julio para cumplir la ley 'rider'

UGT exige «un convenio sectorial que clarifique la situación» para evitar que se repita el abuso de los falsos autónomos

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:48

Los datos provisionales revelan que, como era de prever, el impacto de la regularización laboral que se está llevando a cabo en Glovo será muy ... reducido, al menos en la capital vallisoletana. La empresa de reparto de comida a domicilio comenzó a aplicar el pasado 1 de julio un nuevo modelo obligada por los tribunales de justicia, consistente en incorporar a la plantilla a los 'riders' que se encargan de efectuar el servicio, después de que sucesivas sentencias y sanciones pusieran de relieve que la mayoría de ellos estaban vinculados a la compañía en calidad de falsos autónomos.

