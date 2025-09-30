El gerente de Auvasa compara las ruedas gastadas de las 'bikis' con las «gomas que borran y borran» y se siguen usando

El gerente de Auvasa, y responsable también de sus filiales (Movasa, Parkibici o Biki), Eduardo Cabanillas ha restado importancia este martes a las críticas de ... los usuarios del servicio municipal de alquiler de bicicletas (Biki) sobre el desgaste del dibujo de sus ruedas macizas. Y lo ha hecho utilizando un sorprendente símil con las gomas de borras, primero, y con las ruedas de competición de las motos, a continuación. Todo ello con el fin de explicar que «son ruedas rígidas en las que la pérdida de ese primer dibujo no afecta a la calidad del servicio».

Y ahí van las comparaciones para explicarlo.

-Capítulo 1: gomas de borrar.

«Las ruedas rígidas son como una goma de borrar. Se puede borrar, borrar... y la goma sigue borrando», ha defendido Cabanillas siempre en alusión a la pérdida del dibujo de las 'gomas' de las bicicletas de Biki para después incidir el alcalde, Jesús Julio Carnero, en que él, por lo menos, lo entiende así: «La goma de borrar, aunque se vaya reduciendo, sigue produciendo el efecto que permite, que es borrar».

-Capítulo 2: motos de carreras.

Cabanillas ha puesto «otro ejemplo» a continuación: «En los grandes circuitos de motos, los profesionales, las ruedas no tienen dibujo. Los dibujos que tienen estas ruedas se han puesto de forma estética y, por lo tanto, si se pierde ese primer dibujo eso no afecta a la calidad del servicio de las ruedas».

-Conclusiones:

El máximo responsable de la compañía municipal de transportes, y de Biki, ha apuntado a continuación que «lo que sí afectaría -a la seguridad de los usuarios- son los aplanamientos de las ruedas y las hemos sustituido cuando ha habido algún aplanamiento».

«Recuerden lo de la goma de borrar, que se entiende muy bien», ha apostillado el alcalde

«Recuerden lo de la goma de borrar, que se entiende muy bien», ha incidido a continuación el regidor en declaraciones a los medios de comunicación, en presencia también del concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, durante la presentación en la Plaza Mayor de seis nuevos autobuses articulados de Auvasa, destinados a renovar la línea 2 (San Pedro-Covaresa).

Debate previo en el pleno

Las críticas de los usuarios al mal estado de las ruedas de las bicicletas de alquiler ya fueron objeto de debate durante el pleno municipal celebrado el pasado lunes. Allí, al ser preguntado el equipo de Gobierno por la concejala de Toma la Palabra Cristina Colino por «si el borrado del dibujo de las ruedas no suponía un riesgo para los usuarios», contestó el edil de Movilidad, Alberto Gutiérrez, quien apuntó que «no hay ningún tipo de riesgo real para los usuarios» y ahondó en que, dado que ya con antelación Cabanillas había defendido la ausencia de dicho riesgo, «compartimos totalmente las explicaciones que ha dado el gerente de Auvasa».

Y enganchada con Puente

Las ruedas en cuestión son, en efecto, rígidas, o macizas, como se han denominado toda la vida, aunque están elaboradas por un «polímero ligero», de fabricación israelí -se compraron antes de la guerra en Gaza-, que las convierten en «impinchables». Así, al menos, fueron presentadas por el entonces alcalde, Óscar Puente, cuando entró en servicio Biki el 1 de febrero de 2023.

El ahora ministro de Transporte ya se enzarzó hace unos días a través de las redes sociales con el gerente de Auvasa a cuenta del desgaste de las ruedas de las bicicletas que se adquirieron bajo su mandato. «Estoy en Canadá y aquí tienen las mismas bicis que en Valladolid y que compró tu amigo Almeida en Madrid. Eso sí, aquí y allí, las ruedas se desgastan», apuntó Puente en alusión a las críticas anteriores del responsable de la empresa municipal sobre la calidad de sus materiales. Cabanillas, con antelación, había criticado por la misma vía que «si hay que reforzar el mantenimiento es porque lo que comprasteis no aguanta ni dos años. Vaya inversión más bien pensada».