Coronavirus en Valladolid: García Prieto: «El gran problema es el de la falta de personal, las nuevas camas necesitan médicos y enfermeros»

«El problema que tenemos ahora para la nueva etapa que se avecina no es tanto de equipos de protección individual (epis) como en la primera; aunque la provisión continua es siempre complicada, sino más bien el de personal sanitario. Ese es serio», explica el gerente de Salud de Valladolid, Eduardo García Prieto. «No solo hacen falta profesionales en los hospitales y centros de salud para el incremento de actividad sobre la que veía siendo habitual, rastreadores, más demanda... sino que para abrir esas 184 camas, 50 ahora en octubre, del edificio Rondilla se precisa personal y no poco. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, técnicos... además con turnos de trabajo y descansos, lógicamente, ello implica una necesidad importante y no hay profesionales. La Consejería de Sanidad está renovando todos los contratos posibles para no perder a ni una sola persona, buscando profesionales, resolviendo concursos de traslados, ofertas públicas de empleo, plan de jubilaciones para prorrogar todo lo posible... pero hay serias dificultades para encontrar porque también es una búsqueda de toda España. Las necesidades son grandes porque, además, algunos entran en aislamiento por familiares –también tienen hijos– por amistades... estamos buscando personal para los tres hospitales de Valladolid y para Atención Primaria porque con solo más camas no solucionamos este problema», añade García Prieto.

Y junto a ello, el problema de cualificación y formación especializada «sobre todo en las UCI donde hay que estar muy preparado y con experiencia».