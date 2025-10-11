El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis, Susana, Francisco Javier, María Elicia, Pablo y Enrique, en la Plaza Mayor de Valladolid.

Luis, Susana, Francisco Javier, María Elicia, Pablo y Enrique, en la Plaza Mayor de Valladolid. A. Mingueza

Valladolid

Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»

La familia Fernández vendió el concesionario en 2016 al actual investigado después de 76 años ininterrumpidos como referentes de las dos ruedas en Valladolid

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:27

Comenta

Solo los que peinan más canas, o los que simplemente no tienen nada que peinar, conocen que lo que actualmente se llama Motos Copa empezó ... bajo el nombre de Casa Paco. Eran los años 40. «Cerca de la Plaza Mayor había un establecimiento con el mismo nombre, así que mi padre le dio la vuelta. Pasó de Paco a Copa», refleja a sus 80 años Francisco Javier Fernández, uno de los cuatro hijos de Francisco (Paco), fundador de lo que se ha conocido casi siempre como Motos Copa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño
  2. 2 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  3. 3 Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga
  4. 4

    La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre
  5. 5 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  6. 6

    El asesino confeso de Teresa admite que sabía que la enfermera estaba sola en casa
  7. 7 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  8. 8 Medio siglo de recuerdos para los químicos de 1975
  9. 9 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  10. 10

    Rematan las obras en el Cerro de San Cristóbal para incorporarlo a la red de parques forestales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»