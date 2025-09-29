El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Policía Nacional y afectados por el cierre de Motos Copa en Valladolid delante de la tienda esta mañana. Alberto Mingueza

Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos

Las víctimas, que no han recibido los vehículos que habían comprado, han denunciado lo ocurrido en la Policía Nacional y en el Juzgado

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:26

Sin dinero y sin vehículo. Es como están los afectados por el cierre por sorpresa del concesionario Moto Copa de Valladolid, donde todavía se anuncian ... las marcas Suzuki, MH Motorhispania, Wottan Motor y MITT. Se han encontrado el establecimiento con la persiana bajada y un cartel en el que, además de informar de que no va a abrir, se pide perdón «por las molestias». Las víctimas, que se han organizado para denunciar conjuntamente por estafa, ascienden ya a al menos 18.

