Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»

La cadena de centros de estética Bedda, especializada en depilación láser, ha entrado en concurso de acreedores y ha cerrado «sin previo aviso» sus clínicas, ... incluida la de Valladolid, dejando a la clientela «con sus tratamientos sin finalizar y con bonos postoperatorios adquiridos pendientes de recibir». Así lo ha señalado la Federación de Consumidores en Acción (Facua) a través de un comunicado en el que aconseja a los afectados que reclamen el crédito de los tratamientos no realizados y les informa de que disponen de un mes «para comunicar sus créditos al administrador concursal designado».

La organización también solicita a los usuarios que «conserven toda la documentación relativa a los pagos y el contrato hasta que hayan recuperado todo el dinero». En caso de que los tratamientos se hayan abonado mediante «una financiación bancaria vinculada al contrato firmado con dicha clínica, deben presentar una reclamación a la entidad bancaria con la que hayan suscrito el préstamo, informándoles del cese de actividad del centro y exigiéndole la paralización del cobro de los recibos», explica Facua.

Una noticia que, en el caso de la capital vallisoletana, ha pillado por sorpresa a los clientes, que «de un día para otro» se han encontrado con el centro, ubicado en Vallsur, clausurado. Le ocurrió, por ejemplo, a Ana Maroto. Esta joven de 25 años tuvo «suerte», como admite, y pudo completar la última sesión el 16 de septiembre (un día después de que el BOE publicara la entrada en concurso de acreedores de la compañía). Acudió con total normalidad y sin ningún indicio ni sospecha de lo que iba a suceder. «Fui por recomendación de una amiga, que la había ido bien. Yo empecé este mismo año con ellos, cogí un bono de tres sesiones que acabé, y ahora había cogido otro de otras tres que me costaron 172 euros, pero solo he podido disfrutar de una», subraya.

Tanto ella como su pareja, Gonzalo Díez, también usuario de Bedda Valladolid, han reclamado formalmente -tanto al banco como por correo postal certificado- la cuantía que les corresponde por las sesiones no disfrutadas. Él, de 27 años, no tuvo la misma 'fortuna' que su novia, y se enteró el martes por redes sociales, al comenzar a indagar sobre el motivo de no obtener respuesta, de lo que estaba pasando. «Él se cogió diez sesiones para la barba que le costaron 270 euros y solo se ha podido dar tres; nos han dejado con el tratamiento a medias», lamenta.

Confía en que se comience a correr la voz entre los afectados para así poder organizarse y aunar fuerzas para hacer reclamaciones conjuntas, si bien por el momento han optado por «actuar por nuestra cuenta porque nadie se está moviendo». «Igual hay clientes que todavía no se han enterado», apostilla Ana Maroto.

«Precios reducidos»

Los damnificados disponen de un plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de septiembre para comunicar sus créditos en la dirección postal en Garibay 21,1º 2004 de Donostia/San Sebastián o en el correo audyge@audyge.com.

En Valladolid, la compañía abrió sus puertas en diciembre de 2018 en la planta baja de Vallsur y se presentó como un centro que dispone de la «tecnología más puntera para garantizar un resultado de altísima calidad y al alcance de todos». Asimismo, en su descripción aseguran que, allí, la clientela puede beneficiarse «de precios reducidos e incluso la opción de financiar los tratamientos sin ningún tipo de coste ni intereses».

Este medio ha intentado contactar con Bedda para conocer su punto de vista al respecto, aunque el teléfono móvil de contacto del centro no recibe siquiera señal. Además, el local de Vallsur se encuentra cerrado, extremo que confirman desde la dirección del espacio comercial, si bien aseveran que no manejan más información al respecto.