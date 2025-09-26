El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Centro de Bedda en Vallsur cerrado. A. Mingueza

Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»

La marca, que desembarcó en Vallsur a finales de 2018, entra en concurso de acreedores y Facua pide a los afectados «conservar toda la documentación hasta que hayan recuperado todo el dinero»

E. E.

E. E.

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:46

La cadena de centros de estética Bedda, especializada en depilación láser, ha entrado en concurso de acreedores y ha cerrado «sin previo aviso» sus clínicas, ... incluida la de Valladolid, dejando a la clientela «con sus tratamientos sin finalizar y con bonos postoperatorios adquiridos pendientes de recibir». Así lo ha señalado la Federación de Consumidores en Acción (Facua) a través de un comunicado en el que aconseja a los afectados que reclamen el crédito de los tratamientos no realizados y les informa de que disponen de un mes «para comunicar sus créditos al administrador concursal designado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  2. 2

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    Adiós a Jose Julio Sanz, el transportista que se desvivió hasta el último día por el campo vallisoletano
  5. 5

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  6. 6 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  7. 7

    Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid
  8. 8 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  9. 9

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»
  10. 10

    La firma del acta de replanteo inaugura las obras de la estación de trenes de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»

Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»