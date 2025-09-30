Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades

Sofía Fernández Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 19:36 Comenta Compartir

Por ahora son 18 los afectados, pero puede que el número de personas perjudicadas vaya a más tras el cierre por sorpresa del concesionario Motos Copa de Valladolid. Los clientes se encontraron hace unos días con la verja echada en el comercio en el que depositaron su confianza para realizar la compra y con la certeza de que se han quedado sin moto y sin dinero, pues tal y como han explicado a este medio, los modelos por los que pagaron una señal nunca fueron pedidos a la casa. Entre los casi veinte damnificados hay quienes han perdido 3.500 euros y su moto antigua (al entregarla al concesionario como parte del pago para adquirir una nueva), quienes se han quedado sin ahorros porque decidieron pagar los más de 4.000 euros de señal de golpe y personas que han invertido hasta 12.000 euros por una compra que nunca llegó y un agujero económico que ahora dudan que puedan recuperar.

Un rosario de excusas por parte del vendedor para justificar la ausencia de la entrega de las nuevas motocicletas y meses de espera han culminado con el cierre por sorpresa del establecimiento Motos Copa y la 'desaparición' del propietario, lo que ha llevado a los afectados a dar un primer y crucial paso como es el de interponer casi una veintena de denuncias en la comisaría de Valladolid. Ahora es la Policía Nacional la encargada de llevar la investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.

Desde asociaciones como la Unión de Consumidores de Castilla y León explican que aunque este tipo de situaciones en las que hay un grupo significativo de afectados «no son muy habituales, sí son muy aparatosas» y advierten además de que «la recuperación económica de los clientes en casos como este en los que la otra parte desaparece es aún más complicada, tanto por la judicatura como por la insolvencia que declaran las empresas, lo que provoca situaciones muy precarias y una respuesta no muy agradable para el cliente».

El presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, Prudencio Prieto, expone además que «la esperanza que les queda es que el negocio que ha cerrado sea un mero intermediario y la empresa matriz sí se haga cargo de resolver la situación con sus clientes, pero es complejo».

Tanto desde la Unión de Consumidores de Castilla y León como desde la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) explican qué pasos seguir como clientes para tratar de obtener las máximas garantías y poder demostrar los pagos o las compras con el fin de facilitar la recuperación del importe.

«Al entregar una señal nos tienen que dar el recibí de dicha cantidad y acompañarlo además de la documentación del artículo que acabas de adquirir, también es importante guardar todos los tickets de compra como garantía del proceso y especificar muy bien el concepto de la transferencia -aportando la mayor cantidad de datos con el modelo concreto de moto como es el caso-. Se puede pedir el libro de garantía, documentación de la moto e incluso la firma de un contrato de compra venta del vehículo para documentar todo el procedimiento antes de que nos hagan la entrega, aunque esto es algo que debería ofrecer al cliente la propia empresa», explica Prieto.

En vez de pagar los importes de la señal al contado, algunos de los afectados por el cierre de la tienda ubicada en el paseo de Juan Carlos I, a la altura del número 109, habían pedido financiación al banco para adquirir una motocicleta. «En estos casos si ha habido pagos mediante préstamos bancarios ofrecidos por el propio concesionario se debe notificar a la entidad financiera que no se ha entregado el producto y que, por tanto, se paraliza el pago del préstamo y se reclama la devolución de lo pagado», expone Rubén Sánchez, secretario general de Facua, quien puntualiza que «si ha sido premeditado y han seguido vendiendo motos sin entregarlas a sabiendas de que iban a cerrar, podría representar delito de estafa que tiene que ser investigado. En cualquier caso, los afectados pueden ponerse en contacto con Facua», finaliza desde la asociación.