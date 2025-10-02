El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El representante de la marca MITT retira sus últimas tres motos del concesionario Motos Copa. José C. Castillo

Valladolid

Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena

Representantes de las fábricas, víctimas también de la estafa, se llevan sus vehículos para «salvar parte de los 'muebles'»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:23

Comenta

Solo queda parte del mobiliario y algún panel promocional. Ni una moto. El número 109 del paseo Juan Carlos I es desde el mediodía de ... este jueves un erial. Tan solo los letreros de Motos Copa dan pistas de lo que era ese emplazamiento hasta hace unos días. Ese concesionario de motos es ahora pasto de una investigación de la Policía Nacional después de que ya una treintena de afectados hayan denunciado la estafa de pagar la moto y no recibir vehículo alguno.

