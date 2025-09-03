La fugaz patrulla de intervención rápida dejará Delicias para sacar más policías locales por toda la ciudad

La reciente reorganización de los servicios de la Policía Local, que ha sacado del tradicional servicio de barrio a 26 motoristas, conllevará la próxima supresión ... de la fugaz, aunque nunca llegó a ser tal, unidad de intervención rápida creada en febrero y que estaba destinada en exclusiva a patrullar por las noches de viernes y sábado en Delicias, con alguna incursión por Pajarillos. Se trataba, en realidad, de un grupo formado por cinco funcionarios (cuatro agentes y un oficial) que recorrían las calles de dicho barrio en las madrugadas de los fines de semana en un único furgón policial en apoyo al resto de unidades.

«Fue útil en esos momentos, cuando no teníamos los cambios que hay ahora, y ha sido muy útil mientras ha funcionado», ha defendido este miércoles su impulsor, el concejal de Seguridad Alberto Cuadrado (Vox), antes de reconocer que la incorporación de los citados 26 motoristas a los servicios policiales de lunes a domingo (como agentes de barrio trabajaban de lunes a viernes en horario comercial) ha permitido «reforzar los turnos de noche y por eso vamos a reconsiderar el futuro inmediato de ese servicio específico para Delicias».

Alberto Cuadrado afirma que el grupo «ha sido muy útil mientras ha prestado servicio»

El edil, que llegó a anunciar que dicha unidad de respuesta rápida se desplegaría también en La Rondilla, concreta que, a falta de cerrar su futuro con los mandos, dicho servicio no solo saltará a dicho barrio sino dejará de prestarse próximamente en Delicias para sacar más patrullas por las noches en toda la ciudad. «Eran cinco agentes y con ellos podremos sacar más patrullas ordinarias», apunta.

Cuadrado, en cualquier caso, reitera que esta fugaz unidad, que apenas ha cumplido siete meses de vida, «ha sido muy útil mientras ha prestado servicio» y ha desvelado que él mismo llegó a patrullar con ellos una noche para comprobarlo.

El caso es que su despliegue parece tocar ahora a su fin en el marco, según justifica el concejal, de la reestructuración de los servicios del 092. «Hemos incrementado el número de agentes que prestan servicio de lunes a domingo -en detrimento de los que lo hacían específicamente de lunes a viernes- y reforzado así los turnos de noche con esos 26 motoristas», ha reiterado el concejal antes de añadir que la unidad de refuerzo, como así la definieron los propios agentes, ya que nunca llegó a crearse un grupo como tal, respondía «a una situación puntual por los problemas -de conflictividad, tal y como justificó en su momento- que había entonces en Delicias».

Y la situación, añade el edil de Seguridad, «ha cambiado ahora» no solo en cuanto al refuerzo de los servicios policiales nocturnos sino también a los escenarios de episodios violentos. «Hemos tenido apuñalamientos en el centro, junto al Paseo de Zorrilla, y por eso entendemos que hay que reorganizar ese servicio específico y reforzar la seguridad por las noches», ha apuntado antes de matizar que «la seguridad ciudadana compete a la Policía Nacional» y de destacar que los agentes locales, en cualquier caso, «son complementarios en labores de seguridad y siempre colaborarán con ellos».

Alberto Cuadrado ha reiterado que el fugaz grupo de respuesta rápida, que sobre el papel apuntaba a una suerte de versión local de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, fue «una adaptación temporal hasta que se ha podido remodelar el servicio». Sus cinco agentes, habitualmente voluntarios, pasarán en adelante a reforzar la seguridad nocturna en patrullas ordinarias.