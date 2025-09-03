El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Intervención de la Policía Local en Delicias. En detalle, el concejal de Seguridad, Alberto Cuadrado. El Norte

Valladolid

La fugaz patrulla de intervención rápida dejará Delicias para sacar más policías locales por toda la ciudad

El concejal de Seguridad defiende que la reorganización del modelo de barrio incrementará los agentes por las noches y hace innecesaria la unidad creada en febrero

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:51

La reciente reorganización de los servicios de la Policía Local, que ha sacado del tradicional servicio de barrio a 26 motoristas, conllevará la próxima supresión ... de la fugaz, aunque nunca llegó a ser tal, unidad de intervención rápida creada en febrero y que estaba destinada en exclusiva a patrullar por las noches de viernes y sábado en Delicias, con alguna incursión por Pajarillos. Se trataba, en realidad, de un grupo formado por cinco funcionarios (cuatro agentes y un oficial) que recorrían las calles de dicho barrio en las madrugadas de los fines de semana en un único furgón policial en apoyo al resto de unidades.

