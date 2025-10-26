El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Fiscalía de Menores de Valladolid alerta sobre la incidencia del mal uso de las tecnologías en el incremento del acoso escolar. Iosu Onandia
Valladolid

La Fiscalía de Menores investigó en 2024 doce casos de acoso escolar, un 66% más que en 2023

La delegada en la materia valora positivamente la aplicación del protocolo anti acoso en los centros escolares, aunque también advierte de que aún hay colegios donde no se aplica pese a su obligación

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:20

Fueron cuatro casos más en 2024 que en 2023, doce frente a ocho, un incremento de un 66% (de un total de 69 infracciones en ... el total de la comunidad). Pero las cifras del acoso escolar en Valladolid que registra y contabiliza la Fiscalía de Menores, encargada de la instrucción de estos casos, son probablemente solo la punta de un iceberg, ya que ni todos los casos se denuncian, ni todos los que se denuncian se investigan siempre judicialmente cuando el protocolo del colegio consigue poner coto a la situación, ni se contabilizan aquellos cometidos por menores de 14 años. Siendo este el delito «que más se prodiga» entre el grupo de inimputables, «incrementándose su comisión en las redes sociales y en los grupos de chat, incluidos los del colegio donde estudian», según figura en la memoria de la Fiscalía autonómica de 2024 (que evalúa el ejercicio de 2023).

