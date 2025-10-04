Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid

Todo empezó, según se refleja en la denuncia presentada ante la Policía Nacional por los padres, en febrero de este año. Uno de esos días, ... un alumno, por aquel entonces de 6º de Primaria, vomitó delante de varios compañeros. Fue el primer episodio de un «caso de acoso escolar» en las aulas del colegio Jesús y María (Carmelitas) de la capital vallisoletana y que medio año después ha derivado en un pronóstico «grave» de ansiedad y cuyo cuadro clínico ya ha sido puesto en conocimiento de los juzgados tras remitir la propia pediatra del niño de 12 años un parte de asistencia por lesiones, datado en el pasado 24 de septiembre.

En el mismo se recoge que las causas presumibles de las lesiones son de «maltrato» y cuyo diagnóstico es «ansiedad reactiva a posible acoso escolar», lo que ha impedido al menor iniciar el nuevo curso académico, ya en 1º de la ESO. «Es que ahora mismo se le ha olvidado leer y escribir», agregan los padres del joven.

Refleja la información enviada al juzgado y en la Policía Nacional que, tras vomitar en una actividad grupal en febrero de este año, compañeros de clase iniciaron un «constante acoso» hacia el menor al decir que era un «apestado, tenía covid, olía mal y era un inútil, apartándole su mesa». Comentarios que se prolongaron durante el resto del curso.

Los padres no se enteraron de esa circunstancia hasta junio, después de que insistieran a su hijo sobre su negativa a ir al colegio. Todo se acrecentó, después de un verano «normal», en la vuelta al cole en septiembre. Llegaron los «episodios de pánico, ataques severos de ansiedad y una gran agitación».

Tras indicar a la pediatra el cuadro clínico, enviado ya a los juzgados, el menor fue derivado también a Psiquiatría Infantil después de esos síntomas de «ansiedad en relación con el entorno escolar». Incluso, desde Salud Mental, recomendaban «investigar desde el centro educativo una posible problemática de acoso escolar y, si procede, iniciar el protocolo de acoso escolar».

Visitas a Pediatría y Psiquiatría que no han ofrecido una mejoría en el estado de salud del menor de 12 años y que han obligado a acudir a Urgencias en varias ocasiones en los últimos días con un cuadro de «llantos y gritos, conductas regresivas con introducción de manos y dedos en la boca, reversión ocular y sin contacto con la realidad y sin respuesta a la llamadas de los profesionales sanitarios ni familiares», reflejan los informes médicos.

Depurar responsabilidades

Toda esa documentación por parte de los facultativos ya obra en poder de la Policía Nacional de Valladolid tras registrar los padres del menor, Raúl Acero y Silvia Vela, la denuncia en la tarde de este jueves. En la misma se insta a la dirección del centro a que inicie el protocolo de acoso en el ámbito educativo para que se «depuren responsabilidades».

Un protocolo que hasta la fecha no se ha iniciado al considerar la dirección del centro, que según apunta desconoce que el caso se hubiera derivado a la justicia, innecesario. «El niño se atragantó, vomitó en clase y los niños se rieron. Punto. No ocurrió nada más. Es verdad que el niño lo asumió mal y tuvo que trabajar el doctor con ellos», incide el director del colegio Jesús y María, conocedor también del estado actual de salud del alumno.

De igual manera, considera de «mala praxis» que el facultativo lo haya enviado al juzgado de guardia «al estar ya informada la dirección del centro e inspección». «Creemos que eso perjudica al niño», puntualiza.