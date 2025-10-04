El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los padres del menor, Silvia Vela y Raúl Acero, en el momento de presentar la denuncia en dependencias de la Policía Nacional. José C. Castillo

Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid

El alumno, de 1º de la ESO, sufrió burlas de tres compañeras el curso pasado tras vomitar, que han derivado en «ansiedad en relación con el entorno escolar» y le impiden ir a clase

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:16

Comenta

Todo empezó, según se refleja en la denuncia presentada ante la Policía Nacional por los padres, en febrero de este año. Uno de esos días, ... un alumno, por aquel entonces de 6º de Primaria, vomitó delante de varios compañeros. Fue el primer episodio de un «caso de acoso escolar» en las aulas del colegio Jesús y María (Carmelitas) de la capital vallisoletana y que medio año después ha derivado en un pronóstico «grave» de ansiedad y cuyo cuadro clínico ya ha sido puesto en conocimiento de los juzgados tras remitir la propia pediatra del niño de 12 años un parte de asistencia por lesiones, datado en el pasado 24 de septiembre.

elnortedecastilla Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid

Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid