El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Cada vez hay más IA y violencia física en el acoso escolar, que ya alcanza al 12% de los alumnos

El ciberbullying se extiende por los colegios y un 15% de los profesores la ha enfrentado en el aula, sobre todo con niños de 11 años

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:03

El acoso escolar crece en España. El 12,3% de los estudiantes encuestados en una investigación de las fundaciones Anar y Mutua Madrileña afirma que ... han presenciado o sufrido acoso escolar en alguna de sus modalidades. La que más se extiende es el ciberbullying, que «se ha multiplicado por dos», asegura Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación Anar. «Es preocupante, porque es insidioso y persigue a la víctima en cualquier rincón de su vida». Además el acoso puede durar más de un año, en el 15,8% de los casos, meses en el 33% y semanas en la mitad de estas agresiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  5. 5

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  6. 6 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  7. 7

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  8. 8 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  9. 9 Dos mujeres y un hombre detenidos por un robo en una vivienda en Valladolid
  10. 10

    Un nuevo corte en la VA-20 obliga a dar un rodeo de 1,6 kilómetros para salir del Río Hortega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cada vez hay más IA y violencia física en el acoso escolar, que ya alcanza al 12% de los alumnos

Cada vez hay más IA y violencia física en el acoso escolar, que ya alcanza al 12% de los alumnos