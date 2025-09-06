El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ramón Molpeceres, Carlos Heredero, Alfonso García, Óscar Zapico y Alberto Gutiérrez. Aída Barrio

Fiestas de Valladolid

El viaje en una Espace sin aire acondicionado que inspiró desde Málaga la Feria de Día

Siete vallisoletanos viajaron en 1999 a la ciudad andaluza para importar el germen de la fiesta gastronómica de calle que, tras 25 años de éxitos, se ha trasladado a otras provincias de Castilla y León y a Cantabria

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:10

Un festín gastronómico para conseguir dar vida, hacer ciudad y confraternizar a los vallisoletanos. La Feria de Día ha sido el auténtico revulsivo para impulsar ... las fiestas de la capital que pasaron de San Mateo a la Virgen de San Lorenzo de un año para el siguiente, de 1999 a 2000, con una estadística de la Agencia Estatal de Meteorología donde el buen tiempo se adueñaba en el histórico de los primeros días de septiembre mientras que prácticamente siempre era adverso en la tercera semana.

