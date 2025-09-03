Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

El restaurante Don Bacalao, tras más de quince años participando de manera ininterrumpida en las Ferias y Fiestas de Valladolid con su caseta en la Plaza de las Brígidas, ha comunicado en un escrito remitido a este periódico que en la presente edición «se ha visto imposibilitado» a participar con esta instalación en la Feria de Día.

La causa por la que este restaurante no estará presente en la feria obedece «a la inflexibilidad mostrada por un vecino colindante, que ha impedido alcanzar una solución viable para la continuidad de la caseta en el emplazamiento habitual», explican desde el establecimiento para añadir después que «pese a las negociaciones mantenidas con la Asociación de Hostelería de Valladolid, no ha sido posible encontrar una ubicación alternativa que garantice las condiciones necesarias de calidad de servicio que caracterizan a nuestro establecimiento», añaden para ahondar en una circunstancia que, lógicamente, tendrá una repercusión económica en la empresa, en los empleados y en los proveedores.

Este año se celebra el 25 aniversario de la Feria de Día y Don Bacalao ha sido uno de los impusores del evento, lo que hace que los responsables del restaurante lamenten aún más lo sucedido en la edición que ahora comienza. «Pedimos disculpas a todos nuestros clientes y amigos, quienes año tras año nos han acompañado en la caseta y han hecho de ella un lugar de encuentro y disfrute», señalan en el escrito.

De esta manera, la Plaza de las Brígidas, que será reformada en los próximos meses, pierde un punto de encuentro y de ocio para vecinos y visitantes durante unas fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo que están a punto de comenzar.