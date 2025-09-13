El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Familias con niños pequeños aprovecharon la tranquilidad de la mañana del sábado para subir a la feria Carlos Espeso

Valladolid vibra en el Real de la Feria

Los feriantes afinan las atracciones en un sábado marcado por el buen tiempo y el fútbol en el estadio José Zorrilla

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:40

Sábado, doce del mediodía y el Real de la Feria abre sus puertas. El sol empieza a calentar el asfalto. Todo está tranquilo, casi en ... silencio. El aire ya huele a fritura y se escuchan los primeros sonidos. El golpe seco de los coches de choque al encenderse, la voz de un feriante que calibra el micrófono… y al fondo, una melodía de reguetón se cuela tímidamente entre los altavoces, como si la feria calentara motores para lo que se avecina, el que será uno de los días grandes de las ferias. Los primeros clientes entran con timidez. Familias con niños pequeños que miran con ojos muy abiertos cada atracción. «A estas horas vienen los niños. Las atracciones de mayores abren por la tarde», comenta un feriante.

