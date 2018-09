Paraguas contra el sol en la espera del concierto de OT 01:18 Jóvenes esperando esta mañana a que comience el concierto de OT de esta noche. / @oscar_puente_ Decenas de jóvenes acampan en la Plaza Mayor a la espera del comienzo del concierto de Operación Triunfo PATRICIA ORTEGA Sábado, 1 septiembre 2018, 13:44

Decenas de jóvenes acampan, desde el fin del concierto de anoche, en la Plaza Mayor. ¿El motivo? Ver a sus cantantes favoritos lo más cerca posible.

Valladolid hoy desprende juventud. A los vallisoletanos se les ha unido, bajo el sol abrasador y decenas de paraguas para aguantarlo, multitud de jóvenes de otros lugares. Vienen de Salamanca, de Pedrajas, de Tudela, de Madrid, de Donosti... y ¡hasta de Badajoz! Pero hay algo que les une: la idea de ver a sus ídolos. Al término del concierto de anoche de Los Pichas, los cuales animaron con su desparpajo a los asistentes, el público fue reemplazado por pensonitas que no alcanzan más que un palmo de altura.

Galería. Fans de OT en la Plaza Mayor de Valladolid. / Rodrigo Ucero

Aquellos que no pudieron acampar durante la noche, se unieron esta mañana alrededor de las 07:00 horas, pero la multitud no para de llegar. La ilusión les mueve, y es que esta noche podrán ver a varios de los integrantes del Operación Triunfo 2018. Los favoritos son Agoney, Cepeda y, cómo no, Aitana. Y es que, aunque resulte sorprendente, de los que no asistirán Miriam es la predilecta.

Hay algunos, como José Antonio Arenas, que se han acercado al lugar a horas tempranas para tomar una foto de la escena. «Me parece algo increíble que esto esté pasando en Valladolid».

Es un sueño para ellos, por fin podrán ver a sus ídolos de cerca y, además, gratis. Pero no son los únicos beneficiados con este asunto, los padres de los jóvenes (de entre 13 y 21 años) que no son de la ciudad aprovechan el fin de semana para pasarlo en Valladolid. En consecuencia, hoteles, restaurantes, campings, trenes, buses y demás factores de ocio también se benefician. Y, es que, la cultura mueve mundos.