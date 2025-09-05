Los del Lío: «El secreto está en unir éxitos que divirtieron a mucha gente en diferentes épocas»

Por cuarto año consecutivo, Los del Lío vuelven al escenario de la Plaza Mayor (0:00 horas) en la primera jornada de fiestas. ... Junto a Los Pichas y a Javi Arroyo, el dúo conforma un programa formado exclusivamente por artistas de Valladolid que revela el músculo por el que pasa la música local de 2025. Tras un año repleto de eventos, Dani y Alfonso tienen preparado para este viernes un 'show' repleto de sorpresas y de bastante trabajo elaborado. Y es que lo suyo no va solamente de pinchar 'tracks', sino de convertir una sesión en un verdadero festival.

-Cuarto año abriendo las fiestas en la Plaza Mayor. ¿Les sigue poniendo nerviosos esta responsabilidad o ya se sienten como 'Los del Lío por su casa'?

-Pues sí. Es el cuarto año y siempre tenemos ahí la cosa de ver cómo superamos las otras tres actuaciones anteriores. No esperábamos estar este año otra vez, pero nos llamaron y nos hizo mucha ilusión que además fuera en un día tan local con artistas solamente de Valladolid, como Los Pichas y como Javier Arroyo.

-¿Cómo andan de química con sus compañeros de escenario?

-Fenomenal. Conocemos más a Los Pichas, con quienes compartimos su filosofía fiestera. De hecho, si fuéramos un grupo musical, seríamos como Los Pichas, ya que son un grupo muy cercano y superdivertido. Creo que esta noche va a ser inolvidable al compartir el escenario principal con gente como ellos y como Javi Arroyo.

-¿Qué tienen preparado para la primera jornada de fiestas?

-Llevamos unos 20 días preparando exclusivamente este 'show'. Habrá colaboraciones de artistas, muchos efectos, bailarinas, confeti y sobre todo mucho trabajo de seleccionar, rescatar y descubrir 'hits'.

-Ciertamente, un 'dj' contemporáneo es mucho más que un mezclador de canciones. ¿Cuánto tiempo le dedican a editar, seleccionar y preparar el trabajo en su estudio?

-Todos los que nos dedicamos a pinchar sabemos el 'curre' que hay detrás. Y yo creo que el público ya lo sabe desde hace tiempo. Aparte de ese trabajo, en nuestro caso, también investigamos en descubrir éxitos antiguos aparentemente olvidados, pero que luego todo el mundo recuerda. Nuestro secreto está en unir éxitos que divirtieron a mucha gente en diferentes épocas.

-¿Se consideran intergeneracionales?

-Puede decirse que nuestras sesiones cubren a muchas generaciones… De hecho, viene a vernos todo tipo de público, como padres con sus hijos o gente de entre 20 y 40 años que está de fiesta con los amigos. Para ellos somos una coctelera perfecta.

-Tras el evento de este viernes ¿Qué planes hay en la agenda de Los del Lío?

-Tenemos cerrado algún festival en Madrid, una gran fiesta de 'remember', y también tenemos alguna cita en Valencia. Después bajaremos un poco el ritmo para preparar nuevas ideas. En realidad, nunca paramos.