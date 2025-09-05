El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Daniel Oliva y Alfonso de la Llana, integrantes de Los del Lío. Rodrigo Jiménez

Los del Lío: «El secreto está en unir éxitos que divirtieron a mucha gente en diferentes épocas»

El dúo vallisoletano de dj's vuelve este viernes al escenario de la Plaza Mayor con sus mezclas festivaleras y otras sorpresas

Roberto Terne

Roberto Terne

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:18

Por cuarto año consecutivo, Los del Lío vuelven al escenario de la Plaza Mayor (0:00 horas) en la primera jornada de fiestas. ... Junto a Los Pichas y a Javi Arroyo, el dúo conforma un programa formado exclusivamente por artistas de Valladolid que revela el músculo por el que pasa la música local de 2025. Tras un año repleto de eventos, Dani y Alfonso tienen preparado para este viernes un 'show' repleto de sorpresas y de bastante trabajo elaborado. Y es que lo suyo no va solamente de pinchar 'tracks', sino de convertir una sesión en un verdadero festival.

