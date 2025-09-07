Josema Yuste: «Actuar en Valladolid es como actuar en Madrid, es mi segunda casa»

El actor madrileño, icono del humor español desde los tiempos de 'Martes y Trece', confiesa sentirse «en familia» cuando pisa Valladolid. Su vínculo con la ... ciudad es profundo, tanto que su mujer es vallisoletana y tres de sus cuatro hijos nacieron aquí, lo que convierte cada actuación de 'Que Dios nos pille confesados' en el Teatro Zorrilla en una cita especial. Josema Yuste encarna el personaje de Padre Beltrán, inspirado en el cura de la parroquia de su barrio. La capital se convierte en su escenario perfecto, porque el público «sabe mucho de teatro y no engaña con sus aplausos».

El intérprete vuelve el 7 de septiembre a Valladolid con una obra escrita a su medida, una comedia de misterio con sabor a Agatha Christie que ya triunfó el año pasado en estas mismas fechas. Yuste promete intriga, giros sorprendentes y, sobre todo, risas.

La inspiración para el personaje del Padre Beltrán llegó de su memoria. De niño, en la casa familiar de Madrid, frente a su ventana, había una iglesia a la que acudía con frecuencia. Allí conoció al Padre Albendea, «una persona buena, entrañable, que hablaba de una manera peculiar». Ese recuerdo, vivo décadas después, se convirtió en el cimiento sobre el que construyó al sacerdote protagonista de esta obra. «Me inspiró mucho su manera de hablar, cercana», recuerda. Un eco que vuelve convertido en comedia con guiños que solo él conoce pero que el público percibe en la naturalidad del personaje.

Combinación de tensión y humor

La obra se centra en cuatro personajes que se ven envueltos en un misterio lleno de giros, mientras las carcajadas recorren la platea. «La gente se ríe muchísimo, creo que es la comedia en la que más se ríen de todas las que he hecho», destaca. El secreto, asegura, está en esa combinación de tensión y humor. El espectador sigue una trama que parece de suspense clásico, pero al mismo tiempo no deja de reírse. «Te diviertes por un lado y estás intrigado por el otro, y eso atrapa mucho», explica el protagonista.

No es casualidad que el texto se escribiera pensando en él. Dos guionistas con los que Yuste ha trabajado en televisión diseñaron una historia a medida a su estilo, conscientes de su trayectoria y de la vis cómica que siempre le ha acompañado.

Ampliar Los cuatro personajes principales de 'Que Dios nos pille confesados'. Javier Nadal

Su carrera, de hecho, nunca se ha despegado de la comedia. Desde sus inicios en la Escuela de Arte Dramático, su protagonismo en 'Martes y Trece' y las series televisivas posteriores, los papeles cómicos se cruzaron en su camino una y otra vez. «Nunca jamás me llamaron para un drama», admite con una sonrisa y tiene claro por qué: su físico y su forma de expresarse. «En la comedia, el cuerpo es muy importante. Tengo una expresión corporal muy latina, muy gráfica y eso gusta», destaca. Esa energía gestual, unida a su talento interpretativo, le otorgó esa condición de actor cómico casi inevitable.

«Hace 40 años se hacían chistes de todo y no pasaba nada. Ahora te arriesgas a que te fusilen en redes sociales» Josema Yuste Actor

El humor también ha cambiado con el tiempo; de hecho, para Yuste, la diferencia es evidente: «Ahora hay más formatos, más abanico de estilos. El monólogo, por ejemplo, ha ganado mucho espacio». La parte negativa, señala, es la autocensura: «Hoy parece que cualquier broma puede ofender. Hace 40 años se hacían chistes de todo y no pasaba nada. Ahora te arriesgas a que te fusilen en redes sociales».

El público vallisoletano, sin embargo, nunca le ha fallado. «El año pasado estuvimos aquí y la conexión fue total. Por eso repetimos». Yuste rechaza los tópicos de que Valladolid sea un lugar «difícil» para la risa. «La gente se ríe igual que en Madrid, en León o en Cádiz. Quizá son más recios, menos expresivos, pero muy honestos, si les gusta lo notas enseguida», afirma.

Tradición teatral sólida

Además, destaca que a la ciudad le acompaña una tradición teatral sólida: «Por Valladolid han pasado todas las grandes compañías de Madrid. Es un público exigente, porque sabe de teatro y de cine, pero cuando algo les gusta lo demuestran con fuerza».

Otra de las claves del triunfo de esta obra es la complicidad entre los compañeros. En este caso, la elección del elenco estuvo en sus manos. «Ya había trabajado con ellos y sabía que no me iban a dar problemas. En el escenario somos una familia y eso se nota». En teatro, esa química se traduce en frescura y naturalidad. Yuste lo sabe bien, porque ha vivido lo contrario: «Cuando no hay 'feeling' con alguien, es incómodo. En este caso no, aquí la relación es magnífica».

Como ejemplo de esta situación, recuerda una anécdota reciente. Durante una función, el sofá del decorado se rompió y, al sentarse, se hundió en él hasta quedarse atrapado. «Me convertí en una uve y no podía levantarme. El público se dio cuenta, se empezó a reír y nos contagiamos todos, fue divertidísimo». Ese tipo de improvisaciones, asegura, son la esencia del teatro: «En cine o televisión hay vuelta atrás. En teatro no hay dos funciones iguales, cada noche es distinta y eso lo hace único». Por eso, anima incluso a quienes ya vieron la obra el año pasado a repetir, porque «siempre hay detalles que se escapan en la primera vez, sobre todo porque las risas tapan frases».

«En Valladolid se lo curran mucho. He recorrido toda España, pero aquí hay pinchos originalísimos y riquísimos» Josema Yuste Actor

Fuera del escenario, el protagonista también se deja empapar por el ambiente festivo de la ciudad. «Cuando terminamos la función, me gusta pasar por la Plaza Mayor y ver la actuación musical. Es un final de noche muy agradable». Los pinchos también son otro de sus rituales: «En Valladolid se lo curran mucho. He recorrido toda España, pero aquí hay pinchos originalísimos y riquísimos. Es de lo mejor del país».

De cara al futuro, Yuste ya prepara una nueva comedia. «No me han contado nada todavía, me lo entregarán en mano. Pero claro que vendré a Valladolid con ella», asegura el actor. Mientras tanto, su cita es inminente. El 7 de septiembre subirá de nuevo al escenario del Teatro Zorrilla para regalar intriga y risas en plenas Fiestas de San Lorenzo. Dos funciones en un mismo día, una a las 18:00 horas y otra a las 20:30 horas, para un público que le espera con ganas. Tantas como tiene él, porque cada visita a Valladolid es especial: por el público exigente, por la tradición teatral, por los recuerdos familiares y porque, como él mismo asegura, es su «segunda casa».