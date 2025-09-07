El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josema Yuste y Javier Losán protagonizan la obra 'Que Dios nos pille confesados'. Javier Nadal

Josema Yuste: «Actuar en Valladolid es como actuar en Madrid, es mi segunda casa»

El humorista regresa al Teatro Zorrilla en plenas Fiestas de San Lorenzo con una comedia de intriga, la complicidad de un elenco que él mismo eligió y un público «muy honesto»

Lucía San José

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:26

El actor madrileño, icono del humor español desde los tiempos de 'Martes y Trece', confiesa sentirse «en familia» cuando pisa Valladolid. Su vínculo con la ... ciudad es profundo, tanto que su mujer es vallisoletana y tres de sus cuatro hijos nacieron aquí, lo que convierte cada actuación de 'Que Dios nos pille confesados' en el Teatro Zorrilla en una cita especial. Josema Yuste encarna el personaje de Padre Beltrán, inspirado en el cura de la parroquia de su barrio. La capital se convierte en su escenario perfecto, porque el público «sabe mucho de teatro y no engaña con sus aplausos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  2. 2 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  3. 3

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  4. 4 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  5. 5

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  6. 6 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  7. 7

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  8. 8

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  9. 9

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes
  10. 10 Las monjas cismáticas de Belorado denuncian que les «envenenan a los perros» en Arriondas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Josema Yuste: «Actuar en Valladolid es como actuar en Madrid, es mi segunda casa»

Josema Yuste: «Actuar en Valladolid es como actuar en Madrid, es mi segunda casa»