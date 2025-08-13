El grupo de teatro aficionado La Bicicleta de Saldaña, primer premio en el Festival de Onzonilla

La Asociación Cultural de Teatro 'La Bicicleta' de Saldaña se ha alzado con el primer premio del Festival de Teatro Amateur de Onzonilla, que ha ... celebrado del 31 de julio al 3 de agosto su octava edición. La compañía de palentina participó con la comedia '¡¡Qué desastre!!', donde un grupo de teatro universitario intenta montar un thriller policíaco sin mucho éxito. Y entre errores técnicos y olvidos, el caos se adueña del escenario.

'La Bicicleta' ha participado junto con otras tres compañías amateur de distintos puntos del país (León, Asturias y Burgos) en un evento que cuenta con el Sello de Calidad de Escena Amateur, un distintivo otorgado por la Confederación de Grupos de Teatro Amateur de España.

El director de la compañía, Miguel Mota, junto con todos los miembros que la componen que casi ascienden a la veintena, recibirán el galardón durante la celebración de la novena edición del certamen de teatro amateur, el 26 de julio del año que viene, en la localidad leonesa de Onzonilla.

'La Bicicleta' lleva trabajando para divertir al público más de cuarenta años y solo se paró durante la pandemia, aunque se siguieron estudiando los papeles por separado. Aunque interpreten todo tipo de obras, también muchas de carácter romano, las cómicas siempre son las más solicitadas. No es el primer premio que consiguen, ya que 'El florido pensil' obtuvo el galardón a la mejor obra y dirección en un certamen de Torrelavega hace un par de años.