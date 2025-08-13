El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Compañía 'La Bicicleta' de Saldaña.

El grupo de teatro aficionado La Bicicleta de Saldaña, primer premio en el Festival de Onzonilla

La comedia '¡¡Qué desastre!!' se alza con el galardón ante otras tres compañías amateur

Palencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:22

La Asociación Cultural de Teatro 'La Bicicleta' de Saldaña se ha alzado con el primer premio del Festival de Teatro Amateur de Onzonilla, que ha ... celebrado del 31 de julio al 3 de agosto su octava edición. La compañía de palentina participó con la comedia '¡¡Qué desastre!!', donde un grupo de teatro universitario intenta montar un thriller policíaco sin mucho éxito. Y entre errores técnicos y olvidos, el caos se adueña del escenario.

