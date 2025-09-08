El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jordi Merca suma ocho temporadas de su espectáculo 'Yo sobreviví a la EGB'. Eyessence

Jordi Merca, humorista

Jordi Merca: «La EGB es una etapa que da mucho de sí para una comedia»

El artista vuelve al Teatro Carrión con su espectáculo 'Yo sobreviví a la EGB', un show de humor que lleva ocho temporadas y que sigue porque cada año va «más gente»

Lucía San José

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:11

Ocho años después de su estreno, Jordi Merca sigue recorriendo España con 'Yo sobreviví a la EGB', un espectáculo que combina amistad, humor y música ... en directo para hacer que el público vuelva a ser aquel niño de los ochenta que vivió peinados, uniformes y recreos de la época. El monologuista demuestra que la comedia puede convertirse en un puente entre generaciones y que recordar es reír juntos. El show llega al Teatro Carrión el 8 de septiembre y promete «risas infinitas».

