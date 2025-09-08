Jordi Merca: «La EGB es una etapa que da mucho de sí para una comedia»

Ocho años después de su estreno, Jordi Merca sigue recorriendo España con 'Yo sobreviví a la EGB', un espectáculo que combina amistad, humor y música ... en directo para hacer que el público vuelva a ser aquel niño de los ochenta que vivió peinados, uniformes y recreos de la época. El monologuista demuestra que la comedia puede convertirse en un puente entre generaciones y que recordar es reír juntos. El show llega al Teatro Carrión el 8 de septiembre y promete «risas infinitas».

Jordi Merca recuerda que la idea surgió de manera sorprendentemente sencilla, motivada por su necesidad de crear un show. El cómico confiesa que hace ocho años se dio cuenta de que había mucho material en los recuerdos de su infancia: «Y estirando un poquito el hilo, me di cuenta de que hay mucho de dónde rascar y mucho donde hacer chistes de esa época». Además, explica la importancia que han tenido estos años de la EGB en su vida: «Es la etapa en la que crecimos, en la que maduramos, en la que aprendemos, en la que nos surgen muchísimas cosas y sobre todo me di cuenta que es una etapa en la que nos surgen lo que nosotros pensamos que son problemones y luego te das cuenta que no son problemones, que son problemillas».

Desde los comienzos, el espectáculo ha mantenido un éxito constante que sorprende al propio Merca. «Siempre empezamos la temporada pensando a ver si es el último año o no, pero nos damos cuenta que es imposible parar porque cada año viene más gente», explica, porque el público es la fuerza que impulsa la continuidad de un show que ya acumula ocho temporadas.

La fórmula del éxito: humildad, cariño y disposición a hacer pasarlo bien

La fórmula del éxito para que un proyecto dure tanto tiempo, el artista comprueba que es la humildad, el cariño y la disposición a hacer pasarlo bien. «No pretender otra cosa más que la gente desconecte el ratito que está en el teatro y se lo pase bien», añade. Además, reconoce la importancia de las recomendaciones: «Muchas veces vemos un cómico o una cómica en redes sociales que hace algo y es divertido y vamos a verlo. En esta época que creíamos que todo era eso, nos hemos dado cuenta de que no, que el boca a boca sigue haciendo su efecto y sigue funcionando».

La evolución del show se ve en la cara «cuando entran y cuando salen», porque a diferencia de los primeros años, «ahora vienen un poco a ver si tiene razón la gente». El monologuista asegura que «viene mucha gente que alguien, algún familiar ha venido a verlo y ahora se lo han regalado para su cumple o porque hacen 20 años de novios». Esa dinámica de recomendación y reencuentro refuerza la cercanía con el público.

La interacción directa con los asistentes es parte de su espectáculo. «Gente que está pasando un mal momento en su vida por lo que sea y vienen y te dicen que se lo han pasado muy bien o que durante un ratito he conseguido que no piense en lo que le pasa», señala Merca.

La improvisación es una de sus señas de identidad: «La comedia como la conocíamos hasta ahora, el estándar comedia puro y duro que conocíamos hasta ahora, se sigue haciendo, pero esta parte de improvisación, de la nueva comedia que viene, también es importante y también la generamos en este show», porque para Merca leer al público y adaptarse en cada función le permite mantener viva la noche.

Concurso de música de los 70 y 80 en directo

La música en directo también tiene su espacio: «Hacemos un concurso en el cual buscamos a la persona del público que más sepa de música de los 70 y 80. Y, por supuesto, el que gana el concurso tiene un premiazo secreto».

«Tengo un gran recuerdo de la última vez que estuvimos, que se llenó, y con muchísimas ganas de volver a hacer reír a la gente de Valladolid» Jordi Merca Humorista

Merca recuerda Valladolid más allá de la euforia de Fiestas: «Tengo grandes amigos en Valladolid, tengo grandes noches de comedia en un sitio muy mítico de Valladolid que se llama El Rincón del Erizo, de mi gran amigo José Juan Vaquero». Además, este año repite en el Teatro Carrión: «Tengo un gran recuerdo de la última vez que estuvimos, que se llenó, y con muchísimas ganas de volver a hacer reír a la gente de Valladolid».

La capital, según el humorista, tiene una relación cercana con la comedia: «Yo creo que es un público bastante experto gracias a que ha consumido muchísima comedia, gracias a tener un elenco de cómicos tremendo en la ciudad».

Merca continua su octava temporada con una parada en Valladolid y la certeza de que seguirá haciendo reír más tiempo: «La verdad es que tenemos la suerte de que viajamos por toda España y el público nos acoge en todos los pueblos y todas las ciudades de una manera maravillosa. Y, por supuesto, la noche de Valladolid será para recordar durante mucho tiempo».